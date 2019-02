Dal Giappone in arrivo a Ginevra tante novità firmate Subaru

Dal Giappone è (metaforicamente) in arrivo sul Lago di Ginevra una nave carica di tante novità firmate Subaru. Con una modalità inusuale, vista l'oculatezza nell'introdurre cambiamenti alla propria gamma, la Casa delle Pleiadi porterà al prossimo Salone Internazionale dell'Auto ben tre modelli inediti, più una anteprima mondiale assoluta. Oltre alle due nuove Subaru con propulsione e-Boxer Mild Hybrid e alla recentissima Levorg, lo stand al Palexpo' ginevrino ospiterà la Viziv Adrenaline Concept di cui è stata diffusa una sola immagine teaser. Con questa denominazione - che deriva da Vision for Innovation - la Casa delle Pleiadi è solita, negli ultimi tempi, presentare le anteprime dei modelli di serie che debutteranno dopo un paio di anni. E' accaduto con Viziv 7, poi diventata il suv full size Ascent per il mercato Usa, con il Viziv Tourer visto al Salone di Ginevra dello scorso anno e di recente con la Viziv Performance STI che prefigura la prossima generazione della Impreza più spinta, quella contraddistinta appunto dalla sigla STI. Proprio dal confronto fra Viziv Adrenaline e Viziv Performance STI - per quanto possibile dalla unica immagine diffusa della novità di Ginevra - si nota come le fiancate abbiano lo stesso andamento, ma come siano differenti il trattamento del frontale e l'altezza da terra. Non è azzardato ipotizzare dunque che sotto la denominazione Adrenaline si nasconda un realistico studio per un crossover - naturalmente con motore boxer e trazione integrale - di intonazione sportiva, capace di trasferire le emozioni (e dunque l'adrenalina) di una Subaru ad alte prestazioni come la STI al mondo degli sport activity vehicle, a rivaleggiare con la varie proposte 'pepate' dei tre protagonisti tedeschi del mondo premium e ad inaugurare, di fatto, un nuovo sottosegmento tra i crossover sportivi.