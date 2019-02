Citroen a salone di Ginevra alza velo sul concept Ami One

Si chiama Ami One Concept, il veicolo che Citroen svelerà al prossimo salone di Ginevra per presentare la sua idea di mobilità urbana del futuro, più libera e senza pensieri. Nell'anno del centenario della marca, Ami One Concept è la risposta alle nuove esigenze dei clienti e alla sfida della transizione energetica in città. Si tratta di una 2 posti ultra compatta (2,50 m) elettrica, accessibile a tuttia partire dai 16 anni (media nei Paesi europei, in base alla legge in vigore), che si può guidare senza patente e che prevede un ecosistema digitale globale innovativo al servizio di un'esperienza automobilistica moderna, più accessibile e conviviale. Questo dispositivo rinnova il percorso cliente e propone un utilizzo personalizzato, da 5 minuti a 5 anni, dal car sharing, al noleggio, all'acquisto. Integra un'applicazione mobile dedicata che permette di interagire con il concept e di accedere a un portale di servizi che semplificano ogni spostamento.



L'offerta di car sharing o di noleggio, personalizzabile secondo le necessità di mobilità di ognuno, può soddisfare esigenze di 5 minuti, 5 ore, 5 giorni, ma anche necessità più prolungate, con offerte di noleggio per 5 mesi o Noleggio a Lungo Termine fino a 5 anni. Si parte dall'utilizzo della formula Free2Move (car sharing), per brevi periodi, fino ad arrivare al Rent&Smile (noleggio a breve termine) e all'NLT che prevede un'offerta di 5 anni con batteria, manutenzione e parcheggio inclusi nel canone mensile. Ami One Concept viaggia fino a 45km/h senza emettere la minima emissione di CO2. Ami One Concept offre 100 km di autonomia, che consentono di effettuare diversi spostamenti in città, che si tratti di un appuntamento o del tragitto giornaliero casa-lavoro. La batteria agli ioni di litio, situata sotto al pianale, si ricarica facilmente con il suo cavo elettrico. Per una ricarica completa sono sufficienti 2 ore, attraverso una presa di ricarica pubblica o una Wallbox. Ami One Concept può anche essere collegata a una presa domestica standard utilizzando una prolunga.