In arrivo inedite varianti M dei modelli X3 e X4 di Bmw

La famiglia delle Bmw M, cioè delle varianti supersportive, si allarga grazie all'arrivo degli inediti modelli X3 M e X4 M (definiti sport activity vehicle e sport activity coupé) entrambi dotati del 6 cilindri in linea 3.0 tipo M S58 con tecnologia Twin Power Turbo che eroga 473 Cv. Per i due nuovi modelli della Casa di Monaco è anche disponibile la variante Competition che porta la potenza del motore a 503 Cv e che innalza ulteriormente le prestazioni, facendo salire la velocità massima (in assenza di limiti) da 250 a 280/285 km ora e tagliando il tempo per accelerare nello 0-100 da 4,1 a 4,0 secondi.

X3 M e X4 M sono costruite per tutti i mercati mondiali nello stabilimento statunitense di Spartanburg, nella Carolina del Sud, e beneficiano dell'ultima evoluzione tecnologica del propulsore in alluminio M TwinPower Turbo, ora ulteriormente migliorato in numerosi dettagli tra cui il raffreddamento (con 5 radiatori, di cui uno per l'olio e uno per la trasmissione) e il sistema di scarico.

Nuova anche la trasmissione M Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic a tre modalità di azionamento, così come sono state aggiunte nuove funzionalità al sistema di trazione integrale intelligente M xDrive che lavora in tandem con il Dynamic Stability Control (DSC) e che può utilizzare la capacità dell'Active M Differential al retrotreno di bloccarsi fra il 100 e lo 0%. Sia nel sav X3 M che nel sac X4 M - comprese le loro varianti Competition - è presente di serie il sistema di sospensioni Adaptive M con ammortizzatori a gestione elettronica che garantiscono il confort necessario nella guida di tutti i giorni e, al tempo stesso, la migliore aderenza su strada e in pista.

Ad una meccanica così perfezionata, corrisponde nei due inediti modelli Bmw una estetica ispirata al massimo dinamismo, con soluzioni - come le ampie prese d'aria anteriori - che non hanno solo l'effetto di rendere aggressivo e personale il look, ma anche di garantire il necessario passaggio dell'aria per i radiatori maggiorati.