Toyota, il ritorno di Corolla: arriva la 12/ma generazione

Dal 1966, anno del lancio, ad oggi la Corolla ha messo a segno un vero e proprio record diventando la vettura più venduta di sempre a livello globale, con oltre 46 milioni di consegne e una continua evoluzione che oggi si esprime nella sua dodicesima generazione.



Nuova Corolla, che andrà a sostituire la Auris (con la quale nel 2010 Toyota ha introdotto la tecnologia ibrida nel segmento C), sarà disponibile in tre allestimenti differenti (Active, Style e Lounge), nelle varianti Hatchback e Touring Sports (la sedan non arriverà sul nostro mercato), ad un prezzo di attacco di 27.300 euro, che diventano 22.950 grazie agli hybrid bonus (la station ovvero la Touring Sports parte invece da 28.300 euro). Le prime consegne sono previste a marzo. La scelta di utilizzare nuovamente il nome Corolla rappresenta la voglia di tornare alle origini di questo modello che, stabilita la continuità col passato, segna un punto di svolta grazie all'utilizzo della nuova piattaforma TNGA-C (Toyota New Global Architecture), alla base di tutti i nuovi modelli di segmento C. La nuova Corolla è il primo prodotto Toyota a disporre di due motorizzazioni Full Hybrid Electric: un 1.8L da 122 CV ed il nuovo 2.0L da 180 CV, entrambi disponibili sulle versioni Hatchback e Touring Sports. L'unità ibrida 1.8L di quarta generazione, sviluppa complessivamente 122 cavalli di potenza e 163 Nm di coppia, grazie anche al contributo del motore elettrico che viene alimentato fino a 600V. Questa motorizzazione che, per la nuova Corolla è stata affinata rispetto al passato, è in grado di soddisfare tutte le aspettative del cliente relativamente alla tecnologia ibrida di Toyota: una marcia silenziosa, un funzionamento intuitivo, il massimo in termini di consumi ed emissioni, e fino al 50% del tempo di guida in modalità elettrica in città. La nuova unità 2.0L Hybrid Dynamic Force che fa la sua apparizione proprio con Corolla, raggiunge i 132 kW/180 CV di potenza ed i 202 Nm di coppia massima. Il motore elettrico accoppiato all'unità termica contribuisce con una potenza massima di ben 80 kW ed è alimentato fino a 650V.



Il sistema ibrido di quarta generazione è composto da una trasmissione più piccola e più leggera dotata di un'innovativa struttura a doppio asse per il motore e per il generatore, progettata per ridurre gli ingombri, ottenere un treno di ingranaggi a bassa perdita di potenza e permettere un incremento della velocità di rotazione del motore. Il nuovo sistema è quindi capace di privilegiare ancora di più la componente elettrica nell'ambito del sistema ibrido e di raggiungere i 120 km/h in solo elettrico.



I livelli di consumi ed emissioni, sia d'inquinanti, sia di climalteranti, sono ai vertici della categoria: i consumi e le emissioni di CO2si attestano rispettivamente a partire da 30,3 km/l e 76 g/km per la versione 1.8L, mentre per la versione 2.0L a partire da 27 km/l e 84 g/km di CO2 (dati NEDC correlato nel ciclo combinato). Le emissioni degli ossidi di azoto NOx sono di 3 mg/km per il 1.8L e di 4 mg/km per il 2.0L rispettivamente inferiori del 95% e del 93% rispetto al limite previsto dalla normativa vigente dei 60 mg/km del benzina Euro6.



La piattaforma TNGA-C apporta numerosi benefici dinamici alla nuova gamma Corolla, e offre nuovi standard di comfort ed ergonomia: l'esperienza di guida è stata migliorata grazie all'abbassamento del baricentro di 10 mm, alla sospensione posteriore multi-link e a una scocca più resistente. Nuova Corolla è più bassa e più larga rispetto a prima dando una maggiore sensazione di stabilità. Di serie per tutti gli allestimenti è disponibile il Toyota Safety Sense 2.0, un pacchetto che comprende le tecnologie più innovative, tra cui il sistema di Pre-Collisione (PCS), il Cruise Control Adattivo (ACC), l'avviso Superamento Corsia (LDA), il riconoscimento Segnaletica Stradale (RSA) e gli abbaglianti Automatici (AHB). Il pacchetto introduce inoltre i nuovi sistemi Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go e il Mantenimento Attivo delle Corsia (LTA), per un supporto alla guida senza precedenti. Riducendo il rischio di rimanere coinvolti in un incidente, i modelli equipaggiati con pacchetto Toyota Safety Sense 2.0. La nuova Corolla dispone anche del sistema Rilevatore angoli ciechi (BSM) con Assistenza all'uscita dal parcheggio (RCTA), Intelligent Clearance Sonar (ICS), Drive Start Control (DSC) e una gamma completa di sistemi per il controllo della trazione e del sistema frenante. La nuova Corolla è dotata del nuovo modulo di trasmissione Data Communication Module (DCM) che, grazie alla connettività presente sulla vettura, permette di adattare il piano dei pagamenti all'effettivo utilizzo dell'auto. Con questa nuova formula di finanziamento (Pay per drive connected) già introdotta sul nuovo RAV4, il cliente potrà scegliere tra cinque livelli di chilometraggio annuo predefiniti a cui corrispondono rate differenti. In seguito, in base al chilometraggio effettivamente percorso, la rata potrà cambiare in ragione dell'effettivo valore residuo.