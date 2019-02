DS3 Crossback, via alla commercializzazione del b-suv

Tutto pronto in casa DS per l'inizio della commercializzazione del secondo modello della seconda generazione firmata dal marchio premium del gruppo PSA.



A poche settimane dalla presentazione di DS3 Crossback, il b-suv francese può ora essere ordinato con una scelta che spazia attraverso una gamma di cinque motori termici (che alla fine del 2019 sarà arricchita da una motorizzazione cento per cento elettrica), una ricca offerta di personalizzazioni attraverso le Ispirazioni DS (ovvero gli allestimenti intesi dalla casa francese) e a una esclusiva edizione di lancio denominata La Première. "Una delle nostre ambizioni - hanno fatto sapere da DS oggi, durante la conferenza stampa milanese - è quello di abbinare il lusso dei grandi marchi francesi al mercato dell'automobile". Anche per questo, in termini di design tanto esterni quanto interni, i francesi hanno lasciato poco al caso.



Se per la selleria delle nuove DS3 Crossback sono stati utilizzati materiali solitamente destinati ad autoveicoli di classe superiore e per alcuni dettagli si è preso spunto dalla piramide del Louvre, per gli esterni in DS si sono concentrati anche sul taglio dei fanali interpretati con la tecnologia DS Matrix Led Vision e sul design della carrozzeria. Tra le cinque motorizzazioni proposte, in attesa dell'elettrico, ci sono le tre turbo benzina: Il nuovo motore benzina PureTech da 155 CV, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti EAT8 che fa la sua comparsa su DS3 Crossback, con una coppia di 240 Nm a 1750 g / min, oltre ad altri due PureTech da 130 CV Automatico (230 Nm a 1750 g /min) e da 100 CV con cambio manuale (205 Nm a 1750 g /min). Sul versante diesel 6.2, invece, le motorizzazioni sono due: Il BlueHDi da 130 CV Automatico che sarà disponibile sin dal lancio e offrirà una coppia da 250 Nm a 1750 g /min (con emissioni di CO2 di 100 g/km), oltre al BlueHDi 100 con cambio manuale a 6 rapporti. Per La Première, ovvero la declinazione del lusso secondo DS, le tinte di carrozzeria Nero Perla, Bianco Perla, Grigio Artense o Grigio Platinum, contrastano con il tetto in tonalità Rosso Diamante e la selleria esclusiva, interamente rivestita in pelle Nappa in un colore rosso rubino.



Nel frontale, i DS Matrix Led Vision sono abbinati ai DS Wings Nero lucido texturizzato e alla griglia della calandra Nero Opaco con dettagli cromati. All'interno, altri dettagli come il rivestimento specifico dei sedili con impunture a vista 'Point Perle', il volante rivestito in pelle pieno fiore, comprese le razze, oltre alla plancia personalizzata con un badge che riporta il nome dell'edizione limitata. I prezzi vanno dai 26.200 euro per DS3 Crossback PureTech100 Manuale (versione So Chic), fino ai 40.500 di DS 3 Crossback La Première PureTech155 Automatico.