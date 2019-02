Prima mondiale a Ginevra per il crossover elettrico Lagonda

Con l'annuncio del debutto al Salone di Ginevra dell'inedito Lagonda All-Terrain Concept - un crossover realizzato sulla piattaforma a zero emissioni del Gruppo - Aston Martin conferma la decisione di utilizzare il suo brand super lusso come 'portabandiera' della soluzione 100% elettrica nei modelli più esclusivi. Quando il modello di serie derivato da questo concept (di cui la Casa di Gaydon ha rilasciato una sola immagine tesser) andrà in produzione, anticipando l'introduzione di altri modelli e-Luxury, sarà ancora più decisa la linea di demarcazione programmata dal board di Aston Martin tra la gamma Lagonda (lusso e rispetto ambientale totale) e quella tradizionale di Aston Martin, mirata alle prestazioni. Il nuovo crossover elettrico dovrebbe riprendere alcuni dei temi stilistici già anticipati con la Vision Concept, presentata sempre a Ginevra nel marzo 2018, tra cui il caratteristico frontale sfuggente verso i lati. Nessuna informazione è stata rilasciata sulle caratteristiche tecniche, ma vista la stretta collaborazione tra Aston Martin e Mercedes AMG non è azzardato ritenere che alla definizione del sistema propulsivo elettrico della nuova Lagonda abbia contribuito il Gruppo Daimler. Al Palexpo' ginevrino saranno esposte anche le tre 'protagoniste' del mondo high performance di Aston Martin - la Vantage, la DB11 AMR e la DBS Superleggera - oltre a nuovi esempi delle personalizzazioni che è in grado di realizzare il reparto Q della Casa britannica.