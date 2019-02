Mazda, a salone Chicago serie speciale MX-5 per i 30 anni

Mazda Motor Corporation ha presentato, al Chicago Auto Show, la serie speciale per il 30° anniversario della MX-5. Dopo 30 anni di storia e oltre un milione di unità vendute, il costruttore giapponese ha realizzato una tinta inedita per questa nuova edizione limitata, la racing orange.



Oltre alla speciale tinta, la MX-5 30th Anniversary Edition presenta ruote in alluminio forgiato (RAYS ZE40 RS30) appositamente sviluppate per questa versione in collaborazione con Rays Co., Ltd. e una targhetta del 30° anniversario stampata con il numero di serie del modello. La produzione di questo modello celebrativo del trentesimo anniversario sarà limitata a 3.000 unità disponibili per tutto il mondo nelle versioni soft top e RF.



Svelata per la prima volta al Salone di Chicago nel 1989, la MX-5 fu un successo immediato. Tre decenni e quattro generazioni dopo, la MX-5 continua a dominare il mercato delle roadster. Nel corso della sua storia, la MX-5 è rimasta fedele alla sua personalità originale: una roadster accessibile, leggera, piacevole da guidare e l'essenza stessa della filosofia Jinba Ittai - la perfetta unione tra uomo e macchina.