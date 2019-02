Audi TT RS, sportiva compatta con prestazioni da vera supercar

Look aggressivo, aerodinamica ispirata al mondo racing, peso ridotto a 1.450 kg e tanti cavalli sotto al cofano. Se non fosse per le sue dimensioni compatte e per il fatto che il numero di cilindri, cinque, è esattamente la metà di quello che spinge la 'cuginetta' di Sant'Agata Bolognese, la nuova Audi TT RS potrebbe benissimo essere definita una Lamborghini più 'accessibile'. Le emozioni che questa nuova variante RS con motore 2.5 TFSI da 400 Cv è in grado di assicurare, grazie alla riprogettazione realizzata da Audi Sport GmbH sotto la guida di Oliver Hoffmann, sono appaganti quasi quanto quelle di una vera supercar. Audi TT RS non solo tocca i 280 km/h e accelera da 0 a 100 in 3,7 secondi, ma grazie al favorevole rapporto peso/potenza, alla riprogettazione degli elementi che influiscono su deportanza, portanza e flussi d'aria - unite alla presenza di sospensioni sportive e di una gommatura specifica su cerchi da 19 0 20 pollici - è auto capace di soddisfare anche i più esigenti. Nelle due varianti di carrozzeria di TT RS il frontale integralmente ridisegnato e il posteriore dal nuovo design conferiscono alla vettura un aspetto fortemente dinamico. Il logo quattro dal look titanio satinato è posizionato nella parte inferiore della calandra, caratterizzata dal single frame nero opaco. Le prese d'aria laterali, ampliate rispetto alla precedente generazione, sono frazionate mediante listelli verticali dedicati. I radiatori supplementari sono collocati alle spalle dell'evocativa griglia RS a nido d'ape. Lo spoiler anteriore a tutta larghezza accentua l'impronta a terra della vettura, sottolineando il carattere sportivo di nuova TT RS. Lo splitter è verniciato nel colore carrozzeria o, a richiesta, in alluminio opaco o nero lucido. Lungo il sottoporta ridisegnato spicca un inserto inedito, anch'esso in nero lucido. Le calotte dei retrovisori laterali sono disponibili in tinta oppure in look alluminio, nero lucido o carbonio. Nel retro catalizza l'attenzione il nuovo alettone fisso con inediti profili laterali che convogliano i flussi attraverso l'estrattore RS.



Completano il look del posteriore due ampi terminali di scarico ovali. Il 5 cilindri da 400 Cv e 480 Nm di coppia lavora in abbinamento alla trasmissione a doppia frizione S Tronic a 7 rapporti e alla trazione integrale permanente Quattro che distribuisce la coppia tra gli assali mediante una frizione a lamelle. La gestione selettiva della coppia sulle singole ruote favorisce la maneggevolezza. Con il sistema Audi Drive Select, il conducente ha la possibilità di scegliere tra diversi setup (auto, comfort, dynamic e individual) influendo su distribuzione della coppia tra gli assi, risposta dello sterzo, logica di cambiata della trasmissione S tronic, erogazione di potenza e suona dello scarico. Specifici anche il setup sportivo delle sospensioni, lo sterzo progressivo dalla taratura specifica e l'impianto frenante con dischi freno forati e ventilati sui quali operano pinze di colore nero, di serie, o rosso, a richiesta. Sono disponibili le sospensioni RS plus con ammortizzatori adattivi magnetoreologici, la cui taratura è legata alle impostazioni del controllo della dinamica di marcia Audi Drive Select. L'abitacolo rispecchia il carattere sportivo di Audi TT RS: plancia e comandi sono orientati al conducente e i sedili RS sport sono anatomici e rivestiti in Alcantara con impunture a rombi, oppure in raffinata pelle Nappa a nido d'ape. Spiccano anche i loghi RS lungo gli schienali, il volante, i battitacco e il selettore della trasmissione enfatizzano il carattere sportivo della vettura. Il layout RS dell'Audi virtual cockpit da 12,3 pollici fornisce informazioni in merito a pressione pneumatici, alla coppia erogata e ai valori di accelerazione (g) raggiunti. Optando per la gestione manuale del cambio, le spie di cambiata nel cruscotto segnalano al guidatore di salire di rapporto qualora venga raggiunto il regime massimo del motore.



Oltre ai comandi multifunzione, il volante RS plus rivestito in pelle e corredato di paddle integra i 'satelliti' supplementari per l'accensione del propulsore e la gestione del controllo della dinamica di marcia Audi Drive Select.