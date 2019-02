Innovazione condivisa nella PrometheuS di Zava Hypercars

Parte l'operazione PrometheuS, la vettura sportiva immaginata e progettata dalla veronese Zava Hypercars, una start-up Italiana che fa parte dell'incubatore veneto t2i e che da oggi punta a finanziarsi attraverso un'inedita raccolta di crowdfunding sulla nota piattaforma internazionale Indiegogo. L'obiettivo della campagna è arrivare alla realizzazione del prototipo di PrometheuS, rivoluzionaria hypercar elettrica con prestazioni da Formula 1 e sistemi di controllo neuronali basati sugli ultimi sviluppi dell'Intelligenza Artificiale (AI). PrometheuS è caratterizzata da soluzioni progettuali innovative e senza compromessi come la propulsione elettrica con batterie innovative, design futuristico con grandi ruote, aerodinamica estrema con flap attivi, configurazione monoposto con posizione di guida centrale avanzata e materiali ultraleggeri con distribuzione dei pesi ottimale. Questa supersportiva si pone come il nuovo punto di riferimento tra i veicoli ad altissime prestazioni. Debuttano tra l'altro tecnologie neuronali inedite in grado di monitorare le condizioni fisiche del conducente e garantire l'interazione in tempo reale tra mente-vettura e tra occhio-mani-comandi, trasformando così il veicolo in un prolungamento del corpo umano. Tutto questo avviene attraverso, si legge nella nota di Zava Hypercars, una connessione profonda tra pilota e sistemi di controllo, in grado di adottare supporti correttivi attivi, adeguando le prestazioni e massimizzando la risposta del veicolo agli input del guidatore. Ma la filosofia Zava Hypercars - che fa capo a Moreno Zavagnin - va oltre la supersportiva elettrica PrometheuS. L'obiettivo ultimo è quello di realizzare il primo progetto automobilistico al mondo completamente open source, così da mettere a disposizione - per la diffusione e condivisione tra i soggetti interessati - tutte le innovazioni e le conquiste tecnologiche introdotte sulla hypercar elettrica PrometheuS. (ANSA)