Per ritorno Hispano Suiza a Ginevra atteso l'acuto di Carmen

Uno dei più celebri marchi di auto di lusso, quello della Hispano Suiza (fondata nel 1904, come dice il nome, dallo spagnolo Damian Mateu e dallo svizzero Marc Birkigt) ritornerà sulla scena mondiale con quello che già molti definiscono un 'acuto' visto che il nuovo modello si chiamerà Carmen, come la celebre protagonista dell'opera di Bizet.



Il sipario sulla nuova Hispano Suiza si aprirà il prossimo 7 marzo a Ginevra, in occasione del Salone dell'Auto di Ginevra, e segnerà l'ingresso della nuova azienda nel settore delle vetture elettriche di lusso. Alla base del progetto Carmen - che è in effetti il nome della nipotina del fondatore Damian Mateu - vi è la collaborazione tra la proprietà del marchio (la quarta generazione dei Suqué Mateu) e l'azienda spagnola QEV Technologies che già collabora con il mondo automotive e in particolare con quello della Formula E. Tra i principali clienti di QEV ci sono infatti la Campos Racing, la Mahindra Formula-E Racing, ma anche - nel settore della ricerca e sviluppo - la cinese Baic. Della Carmen, definita dall'azienda una hyperluxury grand tourer, è stata diffusa al momento una sola immagine, quella della monoscocca in carbonio che è la base per la costruzione dell'intera vettura. Ma come si nota dalla particolare silhouette di questa componente, e come lascia intendere il comunicato di Hispano Suiza, questa coupé quattro posti dovrebbe riproporre in chiave moderna le affascinanti forme della Dubonnet Xenia. Questa fu l'ultima auto sviluppata nel 1938 prima della chiusura delle attività in Francia, ultimo baluardo (la fabbrica a Barcellona era stata chiusa nel 1936) per questo importante costruttore che fra il 1904 e la Seconda Guerra Mondiale mise sul mercato ben 12mila vetture sportive e di lusso.