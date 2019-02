McLaren realizza una 570GT 'portafortuna' con telaio 888888

Anche McLaren dedica da tempo particolari attenzioni ai clienti cinesi che, in fatto di finiture, hanno gusti ed esigenze specifiche. Già al Beijing Auto Show dello scorso anno era stata presentata la collezione MSO Cabbeen (dal nome del brand di moda giovane con sede a Guangzhou e dello stesso proprietario, appassionato collezionista di auto sportive) composta da 5 esemplari delle 570GT verniciate in nero e oro e personalizzate con un dragone sulle porte. Ora, in occasione del capodanno cinese, McLaren aggiunge il sesto e ultimo esemplare a questa serie speciale realizzata dal reparto MSO, al centro di un evento dedicato al capodanno cinese organizzato dalla Beverly Hills Chamber of Commerce dell'Asian Business Connection Committee a Los Angeles. Caratteristica unica di questa sesta 570GT Cabbeen è il numero di telaio che, per celebrare degnamente il capodanno lunare, finisce con le cifre 888888. Nella cultura cinese, va ricordato, il numero 8 è ritenuto il più fortunato in quanto echeggia concetti come ricchezza e prosperità, in quanto simile al simbolo d'infinito. Per i cinesi (compresi quindi i ricchi acquirenti di supercar) l'88 viene considerato portatore di doppia gioia e il numero di telaio con tre coppie di 88 è il più desiderato ed esclusivo.