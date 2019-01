Corsa, debutta versione per 120 anni produzione Opel

Nel 2019 Opel festeggia 120 anni di produzione automobilistica e per l'occasione lancia la campagna pubblicitaria 'Opel. Nata in Germania. Dedicata a tutti noi' che si riferisce alla filosofia, applicata alla prima Opel, la Patentmotorwagen System Lutzmann del 1899, e a tutti gli altri modelli che si sono susseguiti negli anni, dalla Doktorwagen alla Laubfrosch, alla P4 e alla Kadett. Oggi questa filosofia viene rappresentata alla perfezione da Opel Corsa.



La best seller di Russelsheim, che dal 1982 ad oggi è stata prodotta in più di 13,5 milioni, arriva infatti in una edizione limitata che si posiziona al di sopra dell'allestimento 'Advance' e comprende sistemi di assistenza alla guida come l'Assistente al parcheggio e il Cruise Control. Il comfort aumenta grazie ai sedili e al volante riscaldabili e ai tappetini in velour. I modelli '120th Anniversary' montano inoltre cerchi in lega e sfoggiano elementi cromati, il logo Opel sulle soglie battitacco e la scritta '120th Anniversary'. I prezzi di Opel Corsa 120 Anniversary partono da 15.500 euro (prezzo chiavi in mano in Italia).



La city car è giunta alla sua quinta serie e rappresenta un esempio di democratizzazione della mobilità. La piccola Opel si dirige verso i 14 milioni di immatricolazioni in Europa, grazie anche a questa edizione speciale, offerta a un prezzo interessante con un molta tecnologia all'avanguardia e dotazioni di design e di comfort di serie. La prossima generazione di questa vettura pratica, elegante e dinamica sarà lanciata tra pochi mesi e avrà anche una versione elettrica.