Clio quinta generazione, evolve nel look fedele al suo DNA

Atto secondo per il reveal della quinta generazione della Clio, il modello di Renault più venduto al mondo con 15 milioni di unità. Dopo aver svelato ieri la 'rivoluzione' degli interni - in cui spiccano il grande display verticale da 9,3 pollici e una impostazione alto di gamma per l'arredo - La Casa della Losanga ha diffuso oggi alcune immagini dell'esterno, decisamente migliorato ma non stravolto rispetto all'attuale modello. ''Il design esterno di Clio IV aveva conquistato i nostri clienti - ha commentato Laurens van den Acker, vicepresidente senior, corporate design di Groupe Renault - e continua a farlo anche oggi, quindi abbiamo scelto di mantenere quel DNA pur apportando modernità ed eleganza al nuovo modello. È la miglior Clio di sempre''. Osservandola da ogni angolazione, questa nuova generazione eredita le forme sensuali della precedente ma acquista espressività mantenendo il suo profilo elegante. Nella parte anteriore, il cofano motore evidenzia inedite nervature per un effetto scolpito che ne enfatizza la personalità. Nella nuova Clio anche la griglia è più grande e il paraurti anteriore è più pronunciato con una presa d'aria centrale molto espressiva che serve anche a garantire un efficace raffreddamento del motore. In termini di dimensioni, nuova Clio presenta una lunghezza di 4048 mm (- 14 mm) e una larghezza di 1798 mm ma risulta più spaziosa all'interno. L'altezza è pari a 1440 mm e risulta quindi abbassata di 30 mm così da offrire una migliore aerodinamica e inedite proporzioni che ne enfatizzano l'atletismo. Le ruote a seconda della versione arrivano a 17 pollici e migliorano l'aspetto dinamico del nuovo modello. Spiccano - osservando le prime immagini - altri dettagli qualificanti come l'antenna a pinna di squalo, le luci a Led (su tutte le versioni) della firma luminosa C-Shape, il portellone a filo, la terza luce freno più lunga e sottile e le cornici cromate laterali laterali che servono a modernizzare l'esterno e migliorare la qualità percepita. Altra novità sono i deflettori d'aria nei passaruota anteriori, per limitare la resistenza aerodinamica e ridurre così consumo di carburante ed emissioni. Altro miglioramento è quello che riguarda il bagagliaio: la forma è stata ottimizzata per renderla più fruibile (Il sistema audio premium Bose è stato completamente integrato e pertanto non lo invade) con il risultato di un volume utile di 391 litri, a cui si aggiungono 26 litri di ripostigli e spazi fruibili nell'abitacolo. Debutta anche la variante RS Line, che sostituisce gradualmente la corrente GT-Line. Non si tratta di un semplice cambio di nome. in quanto questa Clio presenta linee esterne più sportive e design degli interni in risposta alle aspettative dei clienti, che sono sempre più alla ricerca di una differenziazione extra attraverso uno stile dinamico. Clio RS Line ha anche una forte affinità con i modelli RS come dimostrano la lama F1, la griglia a nido d'ape, i cerchi da 17 pollici speciali e il trattamento più sportivo della coda.



All'interno spiccano sedili sportivi con supporto rinforzato, inserti look carbonio, volante in pelle traforata, pedali in alluminio e rivestimenti neri punteggiata da impunture e bordi rossi. In arrivo nella quinta generazione di Clio anche la variante Initiale Paris già presente in numerosi modelli della gamma Renault come Captur, Scénic, Talisman, Koleos ed Espace.



All'esterno, Nuova Clio Initiale Paris si distingue per il design particolarmente elegante con dettagli cromati che arricchiscono i contorni dei finestrini, le protezioni inferiori delle porte e la calandra. Nell'abitacolo, il livello Initiale Paris propone la scelta tra Nero e Grigio Sabbia. Spiccano in particolare sedili in pelle trapuntata e un volante specifico.