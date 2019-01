Al via in Italia le prevendite del Suv sportivo Audi SQ2

Dopo la recente passerella al Salone di Parigi dello scorso ottobre, l'Audi SQ2 è finalmente ordinabile in prevendita anche in Italia. In consegna ai primi clienti a partire dal prossimo marzo, la versione più sportiva del Suv compatto di Ingolstadt sfoggia una caratterizzazione estetica marcata e vanta sotto il cofano un motore un motore TFSI di 2,0 litri. Grazie alla sovralimentazione, il quattro cilindri tedesco sviluppa 300 Cv di potenza massima e un picco di coppia di 400 Nm. Caratteristiche che permettono alla vettura dei Quattro anelli di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,8 secondi e di raggiungere un'andatura massima di 250 km/h. Il tutto con consumi ed emissioni relativamente contenuti: per percorrere 100 chilometri brucia in media 7 litri di benzina e produce 159 grammi di CO2 per ogni chilometro percorso.



Proposta a 50.750 euro, la SQ2 prevede nella dotazione di serie il cambio automatico S Tronic a 7 rapporti e vanta una lista optional ampia, in grado di garantire elevati livelli di personalizzazione. Il suo stile è reso ''muscolare'' dall'adozione di vari elementi aerodinamici studiati ad hoc, come lo splitter anteriore, lo spoiler sul tetto e l'estrattore posteriore che ospita quattro terminali di scarico. Altri elementi caratterizzanti il suo design sono i listelli sotto porta, le ampie prese d'aria frontali, il disegno specifico della griglia, le calotte degli specchietti in color alluminio.



L'abitacolo è reso appagante da numerosi dettagli di impostazione sportiva. La dotazione di serie comprende i sedili anteriori con profili studiati per contenere al meglio il corpo di guidatore e passeggeri anche nelle curve veloci, il climatizzatore automatico bizona, il volante multifunzione con levette per il cambio, la pedaliera e il battitacco in acciaio.



Da segnalare, inoltre, l'adozione di cerchi in lega da 18'' con pneumatici di misura 235/45 e l'impianto frenante a quattro dischi, con anteriori da 340 mm di diametro e posteriori da 310 mm.