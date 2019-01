Opel svela terza generazione Vivaro, in arrivo a fine estate

Dal lancio nel 2001 ad oggi è stato un vero e proprio riferimento nel mondo dei van ed ora arriva in una terza generazione. Si tratta del nuovo Opel Vivaro, basato su una piattaforma all'avanguardia, che sarà ordinabile a partire da febbraio e nelle concessionarie da fine estate. Disponibile nelle versioni Furgone, Doppia Cabina per trasportare fino a sei passeggeri, Pianale Cabinato e Combi per il trasporto di persone, Vivaro è declinato in tre lunghezze invece di due (4,60metri, 4,95 m e 5,30 m). Con un volume di carico massimo di 6,6 metri cubi, il nuovo Vivaro ha una portata di 1.400 chilogrammi, 200 kg in più rispetto al modello uscente.



Lo stesso vale per la capacità di traino: il peso rimorchiabile massimo di 2.500 kg aumenta di mezza tonnellata rispetto al modello uscente. Solo l'altezza si mantiene contenuta, con la maggior parte delle versioni che misurano circa 1,90 m. A bordo la stabilità e la sicurezza sono garantiti dall'utilizzo del sistema IntelliGrip per il controllo della trazione. L'assetto cantiere aggiunge una maggiore altezza da terra e la protezione sottoscocca. Al momento del lancio di mercato, Opel offrirà il nuovo Vivaro anche con la trazione integrale realizzata dagli specialisti di Dangel.



Le portiere posteriori e quelle laterali scorrevoli permettono di accedere facilmente al vano di carico. Le portiere laterali scorrevoli sono pratiche in quanto, per la prima volta su Vivaro, si aprono automaticamente. Un movimento del piede verso i sensori è tutto quello che serve quando ci si trova di fianco al veicolo. L'apertura FlexCargo sotto il sedile anteriore lato passeggero consente di trasportare in tutta tranquillità oggetti lunghi fino a 4,02 m, nella versione lunga 5,30 m.



Nell'abitacolo di nuovo Vivaro, guidatore e passeggeri si sentono come su un'automobile: sistemi come l'Head up display, la telecamera posteriore con visione a 180 gradi, l'Allerta collisione, la Frenata automatica di emergenza e il Cruise Control garantiscono una guida rilassata. Grazie alla posizione di seduta ergonomica, tutti i comandi sono visibili e facili da raggiungere per chi siede al volante. La migliore connessione è sempre garantita da sistemi di infotainment all'avanguardia. Dal 2020 sarà disponibile anche in versione elettrica.