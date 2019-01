Lamborghini Huracan Evo, prestazioni davvero al top

ROMA - Spingere sull'acceleratore, quando si percorrono le strade del Regno del Bahrein, può essere davvero pericoloso.



Non tanto per i quasi 1.200 euro di sanzione (fissata in 500 dinari) se si supera il limite di 30 km/h e più, ma piuttosto per i 6 mesi di carcere che sono previsti se si incappa in queste infrazioni, mal tollerate dai severi tutori delle leggi locali. Inutile, dunque, cercare di valutare nella normale circolazione il miglioramento nelle prestazioni che Lamborghini ha 'condensato' nella nuova Huracan Evo.



Il motore aspirato V10 da 5,2 litri (derivato dalla Huracan Performante) eroga ora una potenza di 640 Cv e una coppia di 600 Nm, valori questi che - in funzione di un peso a secco di soli 1.422 kg - si traducono in un rapporto peso/potenza di 2,22 kg/Cv e permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e quello da 0 a 200 km/h in 9 secondi.



Huracan Evo garantisce uno spazio di frenata da 100 km/h fino all'arresto totale di soli 31,9 m e la velocità massima supera - evidentemente su aree private - i 325 km/h. Huracan Evo è anche la prima Lamborghini con logiche predittive per il controllo dinamico della vettura, in quanto il Vehicle Dynamics Control System, integrato con la trazione integrale e le quattro ruote sterzanti, ridefinisce i parametri di reattività, agilità e semplicità di guida.



Caratterizzata da ruote posteriori sterzanti e ripartizione della coppia tramite Torque Vectoring sulle quattro ruote motrici, Huracan Evo dispone del nuovo sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI). Si tratta di una sofisticata unità di elaborazione centrale che controlla ogni aspetto del comportamento della vettura, integrando perfettamente sistemi dinamici e assetto per anticipare azioni ed esigenze del conducente, traducendole in una dinamica di guida perfetta.



Nella Evo è stato migliorato anche il Lamborghini Dynamic Steering (LDS), ora in grado di garantire una maggiore reattività in curva anche con angoli di sterzata minimi. Il sistema LDS è stato potenziato ed accoppiato alle ruote posteriori sterzanti, per assicurare agilità a bassa velocità e massima stabilità sia in fase di percorrenza in curva ad alta velocità sia in frenata, nelle condizioni più estreme.



L'armonizzazione di questi sistemi è gestita tramite la LDVI, per una vettura estremamente agile, reattiva e capace di offrire una confidenza senza precedenti durante la guida. La Huracan Evo elabora i dati in tempo reale e riconosce le intenzioni del conducente per mezzo dei segnali inviati dal volante e dai pedali di freno e acceleratore, dalla marcia inserita e dalle modalità di guida Strada, Sport o Corsa, selezionabili tramite il sistema di controllo Anima.



Altro elemento della Huracan che è evoluto ulteriormente è l'aerodinamica. Il nuovo paraurti anteriore conferisce non solo un aspetto più basso ma garantisce l'efficienza aerodinamica grazie allo splitter anteriore con flap integrato.



Ma è il profilo posteriore quello che evoca più esplicitamente tutta la potenza e il dinamismo di questa vettura. Riprendendo le linee posteriori ampie, aperte e al contempo essenziali della sua omologa da corsa, spiccano in posizione rialzata sul paraurti i doppi terminali del nuovo impianto di scarico sportivo.



Da notare che anche il sottoscocca è stato progettato per massimizzarne l'efficienza aerodinamica, con un risultato che in termini di deportanza e un'efficienza aerodinamica è oltre cinque volte superiore rispetto alla Huracan di prima generazione.



"L'obiettivo di Lamborghini - ha dichiarato Stefano Domenicali, chairman e CEO di Automobili Lamborghini in occasione dei test in Bahrein - è essere sempre all'avanguardia nell'offrire non solo le tecnologie più evolute, ma anche le emozioni di guida più potenti nel mondo delle supersportive.



Questa è l'essenza della nuova Huracan Evo, che ha ereditato le straordinarie doti della Performante e le ha combinate con i più avanzati sistemi di controllo della dinamica del veicolo per un'esperienza di guida quotidiana amplificata. La Huracan Evo è l'incarnazione perfetta del concetto di Evoluzione: precorre i tempi, ridefinendo i parametri del segmento. Straordinariamente intuitiva da guidare, garantisce allo stesso tempo una guida reattiva, agile ed emozionante in qualsiasi contesto".



Le consegne ai primi clienti sono prevista per la primavera del 2019, al prezzo di 184.034 euro, tasse escluse.