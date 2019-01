Citroen, arriva serie speciale C3 Uptown pensata per uomini

Fin dal lancio, la nuova C3 è riuscita a conquistare il pubblico italiano rientrando a pieno titolo nella top ten delle auto più vendute anche nell'arco del 2018. Oltre 41mila immatricolazioni, 2.700 nel solo mese di dicembre per questa vettura che ha inaugurato il 'nuovo corso' del marchio del double chevron, dall'arrivo della numero uno Linda Jackson. Un successo che si è esteso anche alle serie speciali, prima fra tutte la Elle, dedicata ad un pubblico prettamente femminile. E non è un caso se adesso il brand francese ha deciso di puntare sugli uomini per una nuova edizione limitata, la Uptown, vettura dal carattere ricercato e dallo stile prettamente urbana ideata con un partner di eccezione, l'azienda di hairstyle maschile Tonsor 1951. Dalle idee di questi due marchi nasce Uptown Wax, una cera per capelli e barba che può essere utilizzata anche per lucidare la carrozzeria: in pratica, un oggetto unico da utilizzare per la cura del proprio corpo ma anche per migliorare l'aspetto estetico della propria auto. Il naming scelto, che richiama fortemente la dimensione urbana, compare sul tetto e sulle fiancate di quest'auto, che è disponibile nelle tonalità Night Black, Polar White e Platinum Grey, tutte abbinate al tetto Onyx Black.



Ma è l'abitacolo il cuore di questo progetto speciale: una volta saliti a bordo la sensazione è quella di trovarsi in un vero e proprio barber-shop d'epoca. I materiali sono valorizzanti e morbidi al tatto, confezionati con la cura maniacale di un artigiano. Di serie per gli interni di C3 Uptown, l'Armonia Hype Colorado propone un rivestimento in misto pelle unito ad un tessuto con lavorazione Herringbone, studiato per richiamare gli Chevrons che identificano il marchio Citroen.



Gli equipaggiamenti di C3 Uptown includono quelli del livello Shine, il top della gamma, cui si aggiungono i vetri posteriori oscurati, il Keyless Access&Start e il Pack Navigation DAB.



Citroën C3 Uptown è disponibile con il pluripremiato benzina tre cilindri PureTech, declinato nelle due potenze PureTech 82 S&S e il PureTech 110 S&S e il motore diesel BlueHDi 100 S&S. Tutti i motori propongono il cambio manuale, ma chi ama il piacere della guida con cambio automatico può scegliere il benzina PureTech 110 S&S abbinato al cambio EAT6. I motori sono tutto omologati Euro 6.2, in base ai severi test WLTP.



Con un listino che spazia da 17.150 euro a 20.100 euro, Citroën C3 Uptown è protagonista di una campagna di comunicazione ideata e firmata da Havas Milan, che si articola sui social, in televisione e sulla stampa specializzata ed è stata pensata come un progressivo reveal del connubio fra Citroën e il settore del beauty.



