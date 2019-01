Opel a Bruxelles con nuova Zafira Life e GT X Experimental

Opel al Salone Internazionale dell'Automobile di Bruxelles con l'anteprima mondiale della Zafira Life, la monovolume pratica e versatile per trasportare fino a nove passeggeri.



La Zafira Life sarà disponibile in tre lunghezze, studiate in base alle necessità dei clienti: la versione 'Small' lunga 4,60 metri, la 'Medium' da 4,95 m e la 'Large' da 5,30 m, ognuna delle quali può montare fino a nove sedili. Opel Zafira Life si distingue per il comfort, che si percepisce già al momento di salire in vettura, con le portiere laterali scorrevoli che si aprono elettricamente con un semplice movimento del piede sotto la carrozzeria. Per avere la migliore trazione su ogni superficie, Zafira Life monta il sistema di controllo della trazione IntelliGrip. Sarà disponibile fin da subito anche una versione 4x4, con trazione integrale realizzata dagli specialisti di fuoristrada di Dangel. Opel offrirà anche una versione elettrica dall'inizio del 2021, un altro passo fondamentale nel viaggio verso l'elettrificazione del marchio.



Un'altra delle principali attrazioni di Bruxelles è il debutto in pubblico dellaOpel GT X Experimental. La concept rappresenta il futuro di Opel e mostra che cosa ci si può aspettare dal marchio nei prossimi anni.