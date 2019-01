Debutta senza rivoluzioni versione Usa 2020 di Passat Sedan

In assoluta controtendenza con il mercato Usa, per cui è stata progettata, e 'anomala' rispetto alle più recenti novità sulla collaborazione tra Volkswagen e Ford, l'ultima generazione della berlina Passat ha fatto il suo debutto al North American International Auto Show (NAIAS) suscitando commenti contrastanti. Realizzata sulla vecchia piattaforma, e non sulla MQB che è presente sotto alla carrozzeria della Passat europea, questa nuova vettura va a posizionarsi in un segmento - quello delle mid size sedan - che si sta contraendo nel mercato Usa a favore della crescita dei suv (il rapporto tra berline e sport utility era 10 anni fa 52/48, mentre nel 2018 è arrivato a 31/69) e che ha visto, proprio da parte della Ford, la decisione di non proseguire con la produzione dell'attuale Fusion, la versione Usa della Mondeo. Passat 2020 propone una carrozzeria da coupé 4 porte, come in un segmento superiore fa la Volkswagen Arteon (anch'essa al debutto in quel mercato) e un motore turbo benzina 4 cilindri 2.0 da 174 Cv.