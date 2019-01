Opel Zafira Life, da febbraio monovolume in 3 taglie diverse

Sarà ordinabile da febbraio ma il primo contattato ci sarà alla prossima edizione del salone dell'automobile di Bruxelles, in programma dal 18 gennaio. Si tratta di Opel Zafira Life, monovolume divertente da guidare e comoda che sarà offerta in tre taglie, studiate in base alle necessità dei clienti: la versione 'Small' lunga 4,60 metri, la 'Medium' da 4,95 m e la 'Large' da 5,30 m, ognuna delle quali può montare fino a nove sedili. La versione 'S' di Zafira Life è più corta di circa dieci centimetri rispetto all'attuale Zafira, mentre la 'L' è più lunga di circa 65 cm, per cui è quasi grande quanto Vivaro Combi. Zafira Life copre quindi tre segmenti e rappresenta il nuovo punto di riferimento tra le monovolume.



L'aspetto esteriore è caratterizzato dal tetto panoramico in due sezioni e dal vetro apribile del portellone. Per avere la migliore trazione su ogni superficie, Zafira Life monta l'avanzato sistema di controllo della trazione IntelliGrip. Sarà disponibile fin da subito anche una versione 4x4, con trazione integrale realizzata dagli specialisti di fuoristrada di Dangel.



Opel offrirà anche una versione elettrica dall'inizio del 2021, un altro passo fondamentale nel viaggio verso l'elettrificazione del marchio.



La nuova monovolume Opel monta numerosi sistemi di assistenza alla guida: una telecamera e un radar monitorano l'area davanti al veicolo. Il sistema riconosce anche i pedoni che attraversano la strada e può iniziare la manovra di frenata di emergenza a velocità fino a 30 km/h. Il cruise control intelligente regola la velocità in base a quella del veicolo che precede, mentre sono disponibili anche il sistema di mantenimento della corsia, l'allerta per la prevenzione dei colpi di sonno e l'assistenza abbaglianti.



Nel 2019, Zafira Life offrirà anche i servizi telematici diOpel Connect. Lo schermo touch da 7.0 pollici è abbinato ai sistemi di infotainment Multimedia e Multimedia Navi. I due sistemi permettono di integrare il telefono con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema Multimedia Navi è dotato inoltre di navigatore con mappe europee e vista 3D. I punti di interesse nelle grandi città appaiono in qualità 'Full HD'. Durante i viaggi all'estero, si può scegliere di avere una rappresentazione estremamente realistica delle caratteristiche geografiche.



Grazie a Opel Connect, il sistema di navigazione riceve informazioni in tempo reale che permettono di essere sempre aggiornati sulla situazione del traffico.