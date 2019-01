Opel, consegnata la Insignia numero 1.111.111 a ad IDE

Nuovo traguardo per Opel: la Insignia numero 1.111.111 è stata consegnata a Thomas Breser, amministratore delegato di IDE Integrated Dynamics Engineering GmbH, da Xavier Duchemin, managing director Sales, Aftersales and Marketing di Opel Automobile GmbH. La Insignia Sports Tourer Business Edition sarà presto messa a disposizione degli ingegneri di IDE.



La Opel Insignia Sports Tourer destinata a entrare a far parte della flotta di IDE monta un motore turbodiesel 2.0 litri da 125kW/170CV, con cambio manuale a sei rapporti e dispositivo start/stop che rispetta la normativa Euro 6d-TEMP sulle emissioni. I sedili ergonomici certificati dagli esperti di postura di AGR e l'assistente al parcheggio anteriore e posteriore consentono di guidare in totale relax. Il sistema di infotainment Multimedia Navi con schermo touch a colori da sette pollici - compatibile con Apple CarPlay e Android Auto - fornisce tutte le istruzioni di navigazione.



Per quanto riguarda il comfort, la sicurezza e la presenza di tecnologie avanzate, Opel Insignia, prodotta a Rüsselsheim, prosegue la tradizione delle ammiraglie Opel. Dopo l'anteprima mondiale a Londra, Insignia fu eletta 'International Car Of The Year 2009' e questo fu solo il primo di una lunga serie di riconoscimenti assegnati a questa vettura, prodotta fino al 2017 in 900.000 unità.(ANSA).