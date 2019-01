Mazda3, arriva in gamma anche il benzina M Hybrid da 122 cv

A poche settimane dalla presentazione della nuova compatta Mazda3, Mazda integra il listino comunicando anche i prezzi della motorizzazione 2.0 litri benzina M Hybrid da 122 CV. Il motore Skyactiv-G 2.0L M Hybrid (dove la ‘M’ sta ad indicare un progetto originale dißMazda) è una unità che appartiene alla categoria dei motori Mild Hybrid e che si avvale di un motore elettrico da 24V, accoppiato all’unità termica e collegato a batterie al litio, il cui compito è recuperare l'energia cinetica che si sviluppa nelle fasi di frenata. Questo motore elettrico supporta il motore termico nelle fasi di maggiore impegno del propulsore ad esempio nella fase di partenza da fermo, riducendo notevolmente i consumi e le emissioni senza penalizzare prestazioni e divertimento di guida.



Per far questo il sistema i-Stop è stato ulteriormente affinato, praticamente annullando il già ridotto ritardo nella riattivazione del motore e l’inerzia del propulsore è stata diminuita consentendo, nelle cambiate, una linearità di passaggio da un rapporto all’altro ed una fluidità di marcia eccezionali.



ß Oltre al sistema M Hybrid, il motore dispone di tutte le ultime tecnologießMazda, tra i quali il sistema di disattivazione dei cilindri che, disattivando due dei quattro cilindri, aumenta ulteriormente l’efficienza del motore quando non si richiede un’elevata coppia motrice.



La disattivazione dei cilindri è molto efficace nella guida a velocità costante, con un miglioramento dei consumi nella marcia alle velocità tipicamente urbane.



ß Il motore Skyactiv-G 2.0 M Hybrid è omologato come ibrido e come tale si avvale a pieno titolo delle agevolazioni relative a questa tipologia di propulsione.



Gli allestimenti della motorizzazione benzina - in vendita da marzo - sono gli stessi previsti per il diesel e partono dalla versione Evolve per arrivare al top di gamma Exclusive: il range di prezzi oscilla tra i 23.200 ed i 27.150 euro. E’ disponibile su tutti gli allestimenti la trasmissione automatica Skyactiv-Drive a 6 rapporti.