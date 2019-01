Citroen, arriva la C3 Uptown ispirata ai 'barber shop'

Citroen lancia la nuova serie speciale, C3 Uptown, una versione urban ispirata ai vecchi 'barber shop' e dedicata a un target maschile, che include nella dotazione la Uptown Wax, una cera per capelli e barba che può essere utilizzata anche per lucidare la carrozzeria della propria auto.

La C3 Uptown, che affianca la versione Elle dedicata ad un pubblico femminile, è riconoscibile grazie alla personalizzazione 'Uptown' sul tetto e sulle fiancate. Le tinte disponibili per la carrozzeria di questa serie speciale puntano sull'eleganza: Night Black, Polar White e Platinum Grey, tutte abbinate al tetto Onyx Black. Nell'abitacolo, i materiali sono morbidi al tatto, confezionati con la cura maniacale di un artigiano. Di serie per gli interni di C3 Uptown, l'Armonia Hype Colorado propone un rivestimento in misto pelle unito ad un tessuto con lavorazione Herringbone, studiato per richiamare gli Chevrons che identificano il marchio Citroen.

Gli equipaggiamenti di C3 Uptown includono quelli del livello Shine, il top della gamma, cui si aggiungono i vetri posteriori oscurati, il Keyless Access&Start e il Pack Navigation DAB. Citroen C3 Uptown è disponibile con il pluripremiato benzina tre cilindri PureTech, declinato nelle due potenze PureTech 82 S&S e il PureTech 110 S&S e il motore Diesel BlueHDi 100 S&S. Con un listino che spazia da 17.150 euro a 20.100 euro, C3 Uptown include nella dotazione una cera per capelli e barba che può essere utilizzata anche per lucidare la carrozzeria. Un oggetto unico per dedicare un'attenzione a se stessi ma anche alla propria auto. La cera è stata realizzata appositamente per Citroën, in edizione limitata, in collaborazione con Tonsor 1951, azienda di hairstyle maschile.