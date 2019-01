Mercedes, nuova CLA arriva a maggio: a bordo anche l'MBUX

La prima generazione di CLA è riuscita a farsi apprezzare da circa 750mila clienti, inaugurando di fatto il segmento dei coupé a quattro porte. Oggi, con la nuova generazione, Mercedes ha voluto svecchiare l'immagine del marchio proponendo su questa vettura tutta la tecnologia di ultima generazione, a partire dal sistema MBUX - introdotto su Classe A - che oggi si apre anche ai comandi gestuali, alla realtà aumentata applicata alla navigazione, la comprensione di comandi vocali indiretti, fino all'Energizing Coach con consigli personalizzati per il fitness. Nel primo anno il nuovo CLA sarà disponibile anche in versione Edition 1: una instant classic, realizzata in edizione limitata, che presenta numerosi elementi estetici che ne sottolineano l'esclusività. La nuova CLA viene prodotta nello stabilimento di Kecskemét (Ungheria) e arriverà sul mercato a maggio. La silhouette allungata ed elementi estetici come il cofano motore con powerdome o la targa posteriore ribassata, esprimono al primo sguardo il carattere sportivo ed elegante - allo stesso tempo - di CLA. I fari piatti, insieme al cofano motore incassato e alla mascherina del radiatore Matrix con Stella centrale, disegnano il volto sportivo della vettura. Le luci posteriori strette e sdoppiate e la targa spostata nel paraurti fanno apparire la coda di CLA particolarmente larga. La parte superiore schiacciata e la coda sportiva in stile GT coniugano eleganza e sportività. Nell'abitacolo tutti gli elementi parlano un linguaggio high-tech e avanguardista, immediatamente riconoscibili nel volante, nel modulo di comando delle maniglie delle porte, nella consolle centrale o nei sedili. L'illuminazione di atmosfera rafforza questo effetto. Un'altra particolarità sono le bocchette di ventilazione sportive che ricordano le turbine degli aerei.