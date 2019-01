Connessa e hi-fi, la Mitsubishi Space Star diventa Funky

Con la nuova proposta Funky della sua utilitaria Space Star, la Mitsubishi punta ad attrarre un pubblico giovane, attento alle mode, connesso e amante della musica. Equipaggiata di serie con un impianto multimediale della Kenwood, dotato di schermo a sfioramento da 6,8", Bluetooth e sistemi Apple Car Play e Android Auto per una perfetta connessione con i principali smartphone in commercio, la nuova variante della cinque porte della Casa dei Tre diamanti viene proposta anche con alimentazione bifuel a gas, benzina-Gpl.



Entrambe adottano come motore un tre cilindri "mille" da 71 Cv di potenza e 88 Nm di coppia massima, adatto anche dai neopatentati.



Lunga 3.795 mm, larga 1.665, alta 1.505 mm, la Space Star 1.0 utilizzata come base per la Funky è equipaggiata con un cambio manuale a cinque rapporti ed è omologata per consumi medi di carburante nel 'combinato' di 4,6 litri per 100 km secondo il vecchio ciclo EDC e di 5,2 l/100 km con i nuovi test WLTP. Le emissioni medie di CO2 sono rispettivamente di 104 e 116 grammi al chilometro.



Riconoscibile esternamente oltre che per la scritta identificativa anche per i cerchi in acciaio da 14" con pneumatici 165/65 R14 e gli specifici copricerchi 'stylish', la Funky sfoggia nell'abitacolo, appunto, il sistema multimediale della Kenwood che permette di utilizzare il navigatore satellitare del telefonino, visualizzandone le informazioni in plancia, di cercare su Internet luoghi e locali, di utilizzare app audio e di impartire comandi vocali per telefonare ed inviare messaggi. Dalla lista optional è, poi, possibile scegliere personalizzazioni interne abbinate ai badge colorati o alla tinta della carrozzeria.



Già in vendita, disponibile per una prova presso la Rete italiana del Costruttore nipponico, la Space Star che ha un prezzo di listino di 13.090 euro nell'allestimento base Invite, in questa nuova e più accessoriata variante Funky viene proposta a partire da 9.100,00 euro in caso di acquisto con contestuale rottamazione di un altro veicolo o da 8.300 euro con finanziamento Eco Shock (interessi TAN 5,99% e TAEG 8,77%) e anticipo zero.