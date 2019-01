Con e-Tron arrivano Audi A6 Allroad e nuove S4, S5, S6, S7, SQ8

Dopo aver chiuso lo scorso anno riconfermando per il decimo anno consecutivo la leadership in Italia nel mercato premium, Audi guarda con motivato ottimismo al 2019, forte di un articolato e importante programma di introduzioni di nuovi modelli, alcuni completamente inediti. ''Già nei primi mesi di quest'anno - ha detto ad ANSA Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia - aggiungeremo alla gamma, quasi completamente rinnovata nel 2018, un'auto di grande importanza per il nostro brand, il suv elettrico e-Tron''.

Precisando come le prime consegne di e-Tron inizieranno tra fine febbraio e inizio marzo, Longo ha anche ribadito come ''questi esemplari della prima Audi completamente elettrica premieranno la fiducia che un gruppo di clienti, vicini al nostro brand e attenti all'innovazione, ci avevano dato aderendo già dall'aprile 2018 alle prevendite di e-Tron''. Per la marca dei Quattro Anelli un altro importante momento arriverà con il secondo trimestre: ''L'elenco delle novità previste da aprile in poi - ha detto Longo - comprende la variante Allroad della A6, che andrà a completare la gamma appena rinnovata di questo modello, una proposta sempre apprezzata dai clienti italiani''. E nel secondo trimestre Audi porterà sul nostro mercato anche la rinnovata gamma dei modelli 'S', a conferma dell'attenzione della marca per gli aspetti emozionali del prodotto.

''In sequenza arriveranno in Italia - ha detto Longo - la S4, la S5, la S6 e la S7, seguite dall'inedito SQ8 cioè la variante sportiva del nuovo suv Q8 che ha già sorpreso alla partenza delle vendite e che sarà ulteriormente sostenuto dalla versione S''. Un programma ben articolato e capace di abbracciare tutti i segmenti 'centrali' dell'offerta dei Quattro Anelli che ''è all'insegna delle elevate prestazioni - ha ribadito Longo - e che conferma l'attenzione di Audi agli aspetti legati al DNA sportivo della marca''. Sul calendario 2019 di Audi Italia i mesi del quarto trimestre sono egualmente sottolineati con l'evidenziatore: ''a fine anno - ha svelato ad ANSA Fabrizio Longo - porteremo sul mercato l'inedito suv Q4, un modello dal taglio sportivo che risponde esattamente a quello che ci chiedono i clienti''. Infine, sempre nel quarto trimestre, Audi arricchirà l'offerta di modelli completamente elettrici con e-Tron Sportback, un'auto - ha concluso Longo - che ''porterà sul mercato i valori e l'innovazione del suv e-Tron, ma con una esecuzione più sportiva''.