Suzuki, a salone Tokyo versione pick up di Jimny

ROMA - Suzuki porta al salone di Tokyo il pick up Jimny Sierra e il concept Jimny Survive.



In particolare, la casa di Hamamatsu ha creato una versione pick up del suo piccolo fuoristrada Suzuki Jimny che sarà in mostra a Tokyo dall'11 gennaio. La Suzuki Jimny Sierra è basata sul suv Jimny standard a 5 porte, ma ha un letto di carico aperto in stile pick up dietro i sedili anteriori.



Suzuki Jimny Pick Up è disponibile con una vernice dorata con pannelli di legno lungo i fianchi con il logo Suzuki Rhino Club, prevista inoltre la cromatura per gli specchietti e i ganci di traino nel paraurti inferiore in alluminio. Essendo basato su una piattaforma Jimny non modificata con 3.550 mm di lunghezza e 1.645 mm di larghezza, la capacità di carico del veicolo non sarà un punto di forza, ma almeno questo significa che il motore da 1,5 litri a 102 cavalli non dovrebbe essere 'condizionato' dal tipo di carico che si può stipare all'interno.



Insieme al Suzuki Jimny pick up nello stand Suzuki presso il Salone dell'auto di Tokyo sarà esposto anche il Jimny Survive, un modello di fuoristrada ancora più concentrato con una gabbia esterna completa attorno alla cabina, un paraurti ridisegnato super aggressivo, barre che coprono i fari e sezioni di lamiera d'acciaio agli angoli. Entrambi i concept sono equipaggiati con pneumatici off-road Bridgestone Dueler.