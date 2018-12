Renault, Megane R.S. Trophy debutta in versione 1.8 300 cv

Performante e sportiva, nuova Renault Megane R.S. Trophy amplia la gamma Renault Sport, continuando la stirpe delle versioni Trophy. La nuova sportiva inaugura un'inedita versione del motore 1.8 litri turbo, spinto a 300 cv e 420 Nm grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, in particolare a livello del turbocompressore e dello scarico. Questa motorizzazione può essere associata a una trasmissione manuale o EDC. Dotata delle recenti innovazioni introdotte da Renault Sport in materia di ammortizzatori e sospensioni, tra cui il sistema 4Control a quattro ruote sterzanti e gli ammortizzatori con finecorsa idraulici di compressione, nuova Megane R.S.



Trophy propone di serie il telaio Cup, che si distingue per le sospensioni più rigide e il differenziale a slittamento limitato meccanico Torsen. Questa versione è arricchita, inoltre, da freni a disco anteriori a doppio materiale, specifici cerchi 19'' e pneumatici Bridgestone ad altissime performance, che possono essere abbinati a nuovi esclusivi cerchi alleggeriti esclusivi. Per garantire sensazioni ottimali, Nuova Megane R.S.



Trophy può essere equipaggiata con sedili anteriori Recaro di nuova generazione, rivestiti di Alcantara.