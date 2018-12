Al CES Bmw proietta automobilisti nelle esperienze future

Tecnologie high tech e connettività digitale, oltre alla guida autonoma nei suoi vari livelli di applicazione, stanno trasformando rapidamente l'auto proiettando l'esperienza di guida e di viaggio verso 'mondi' assolutamente inediti. E' quanto vuole evidenziare Bmw con una articolata esposizione di concept e dimostratori al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas. I visitatori avranno, ad esempio, modo di guidare virtualmente la Bmw Vision iNext, grazie al Bmw Intelligent Personal Assistant. Questo concept di veicolo del vicino futuro sarà esposto accanto a un'installazione sofisticata in realtà mista che, per la prima volta, fornisce un'esperienza virtuale e coinvolgente di ciò che significa guidare in modo autonomo, a zero emissioni e completamente connesso. Grazie alle tecnologie pionieristiche Bmw Vision iNext offre modalità totalmente nuove di investire il proprio tempo mentre si è a bordo. I visitatori potranno ad esempio provare in prima persona il design Shy Tech - una tecnologia integrata in modo discreto e che diventa visibile solo quando necessario - grazie a due ulteriori esposizioni all'esterno del veicolo. Gli interni del 'diostratore' Bmw Vision iNext sono progettati per creare un ambiente confortevole e accogliente, che anticipa quello che potrà essere l' aspetto che avranno le auto quando non dovranno più essere guidate da una persona.



Bmw Intelligent Personal Assistant, che utilizza il linguaggio naturale per interagire con il veicolo e accedere alle funzioni, segna l'inizio di una nuova era per il marchio tedesco. Lo dimostra il nuovo suv X5, con le opzioni che saranno disponibili partire dal marzo 2019, insieme alle funzionalità future del Bmw Intelligent Personal Assistant. La presenza del Bmw Group al CES 2019 è completata da altri veicoli innovativi, come il maxi suv X7 - che potrà essere provato anche 'non virtualmente' attraverso un entusiasmante percorso fuoristrada all'esterno dell'esposizione, mentre Bmw Motorrad mostrerà uno dei suoi punti salienti di ricerca nel campo della guida automatizzata - la due R 1200 GS con guida automatica - che viene utilizzata dall'azienda per raccogliere informazioni determinanti per trasferire ai modelli di serie un'assistenza ancora migliore in caso di manovre complicate o rischiose.