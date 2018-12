Vw, a gennaio nuova Passat: obiettivo 30 milioni unità

Presentata nella sua prima veste nel 1973, oggi viene venduta in tutti i continenti. Fino a ora, la Volkswagen ha costruito più di 29 milioni di Passat in otto generazioni. E il 2019 vedrà l'arrivo di una nuova evoluzione del modello di maggior successo della sua categoria: la Passat è la prima ad avvicinarsi al traguardo dei 30 milioni di unità.



Lunga 4.190 millimetri, quindi un po' meno della attuale T-Roc, la prima Passat offriva tanto spazio a bordo. Una caratteristica che diventò ancora più evidente nel 1974, quando la Volkswagen lanciò la Passat Variant.



Nel 2018, la Passat è cresciuta arrivando a 4.767 mm di lunghezza e offre ancora più spazio per i passeggeri. Inoltre, è diventata un punto di riferimento nel progresso dell'ingegneria automobilistica: tutte le tecnologie più innovative, dal sistema anti-bloccaggio ABS all'integrazione dei moderni sistemi di assistenza alla guida, hanno equipaggiato la Passat nel corso degli anni. La quarantacinquenne Passat è offerta con carrozzeria berlina e Variant. Oltre ai tradizionali motori a combustione, entrambe possono essere dotate di propulsione ibrida plug-in, che trasforma temporaneamente la Passat in un veicolo elettrico a zero emissioni, in particolare nell'utilizzo urbano.



Presso la fabbrica di Emden, nel nord della Germania, si stanno svolgendo i preparativi per la produzione della nuova Passat. Il conto alla rovescia per il lancio sul mercato della nuova evoluzione di questo modello comincerà già alla fine di gennaio 2019. Il primo obiettivo è superare il traguardo dei 30 milioni di unità. Dopo la Golf (35 milioni) e prima del Maggiolino (21,5 milioni), la Passat è uno dei tre modelli di maggior successo nella storia della Volkswagen.