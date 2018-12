Audi amplia offerta A1 Sportback con due nuovi turbo benzina

ROMA - Con l'introduzione in gamma dei modelli 35 TFSI e 40 TFSI, Audi amplia in Italia la gamma della A1 Sportback, proponendo due versioni benzina turbo dalla spiccata brillantezza che esaltano il piacere di guida della compatta a cinque porte, senza compromessi in termini ambientali. Grazie, infatti, all'adozione della tecnologia 'cylinder on demand' di disattivazione di due dei quattro cilindri, la prima, equipaggiata con il motore 1,5 litri da 150 Cv, e la seconda, con il 2.0 da 200 Cv, hanno consumi ed emissioni medi di riferimento. Il 1.498 cc della 35 TFSI, capace di erogare una coppia massima di 250 Nm, in maniera uniforme nel regime compreso tra 1.500 e 3.500 giri al minuto, è accreditato di percorrenze medie di 19,2 km/l con il cambio manuale e di 20 km/l con l'automatico S Tronic a 7 rapporti, con una produzione di CO2 rispettivamente di 119 e 115 g/km. Il modello può passare da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi e può raggiungere un'andatura di punta di 222 km/h.



"Il sistema COD - spiegano da Ingolstadt - qualora il regime di rotazione sia compreso tra 2.000 e 3.200 giri/min, disattiva il secondo e il terzo cilindro con carichi fino a 100 Nm e in fase di rilascio. Se la vettura è equipaggiata con ilcambio a sette rapporti S tronic, la disattivazione dei cilindri avviene tra i 1.400 e 3.200 giri. Gli attuatori sull'albero a camme disattivano il secondo e terzo cilindro, chiudendo le valvole di aspirazione e scarico. La gestione elettronica del motore inibisce l'accensione e l'iniezione. Non appena l'acceleratore viene premuto, i cilindri 'spenti' tornano attivi".



La 40 TFSI propone un'unità di 1.984 cc in grado di erogare 320 Nm di coppia da 1.500 a 4.400 giri. Abbinata alla trasmissione S Tronic a 6 marce, nel ciclo misto brucia 6 litri di carburante ogni 100 chilometri (ciclo NEDC), con emissioni di 136 g/km di C02. Per quello che riguarda le performance, accelera da O a 100 km/h in 6,5 secondi e raggiunge 235 km/h di velocità massima. "Il 2.0 TFSI - spiegano i tecnici - si avvale dell'iniezione supplementare di carburante nel collettore di aspirazione. Una soluzione che integra l'iniezione diretta FSI a diversi regimi di rotazione e di carico, riducendo la formazione di particolato. Il sistema Audi 'valvelift' varia la corsa delle valvole di scarico su due livelli, ottimizzando il ricambio dei gas. Il collettore di scarico integrato nella testata aumenta l'efficienza termica del propulsorore".



La Audi A1 Sportback 35 TFSI è proposta in Italia negli allestimenti Advanced, Admired e S line edition, con prezzi da 24.900 euro con cambio manuale e da 26.750 con l'automatico. Per la 40 TFSI il listino parte da 32.350 euro.