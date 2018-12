Seat, al via ordini Tarraco: in concessionaria da gennaio

L'anno che sta per volgere al termine, ha visto per Seat il completamento della gamma suv con l'introduzione di Tarraco, la sorella maggiore che andrà ad affiancare, nel comparto dei modelli più scelti dai clienti italiani, la Arona e la Ateca. Primo modello di un altro marchio prodotto in vent'anni a Wolfsburg, Tarraco è già ordinabile, con le le prime vetture disponibili in salone da gennaio, ad un prezzo d'attacco di 29.975 euro. Al lancio, è disponibile con motori benzina (1.5 TSI) e diesel (2.0 TDI) 150 CV e 190 CV, con cambio automatico DSG sempre abbinato alla trazione 4Drive. Tutti i motori della Tarraco soddisfano la normativa anti inquinamento vigente: il motore a benzina EU6AG dispone di catalizzatore a 4 vie, mentre i motori Diesel dispongono del sistema di riduzione catalitica selettiva SCR.



Tre gli allestimenti disponibili (Style, Business ed Xcellence) mentre otto sono le colorazioni con due tinte speciali. A bordo tanti sistemi di sicurezza e di guida assistita tra cui l'E-Call (sistema per la chiamata di emergenza, che consente di avvisare il numero internazionale di emergenza 112 in caso si verifichi un impatto), il sistema di guida assistita Pre-Crash Assist (in caso di imminente impatto, contribuisce a ridurre i danni al veicolo e le lesioni alle persone a bordo) e il sistema di sicurezza Rollover Assist, che interviene nel caso in cui si verifichi un ribaltamento irreversibile (con inclinazione dell'asse verticale della vettura maggiore di 51 gradi) attivando la chiamata di emergenza, gli airbag laterali e a tendina e i pretensionatori delle cinture di sicurezza dalla parte in cui sta per avvenire il ribaltamento.