Debutto europeo a Milano per la nuova Mazda3

Premiere europea all'ombra della Madonnina per la nuova Mazda 3. La Casa di Hiroshima ha scelto il Tenoha, uno dei locali giapponesi più gettonati dei navigli meneghini, per far sfilare la nuova generazione della sua berlina compatta di segmento C in anteprima continentale, a pochi giorni dalla prima mondiale del Salone di Los Angeles. Per la Filiale si tratta di un modello importante che nel nostro Paese segna l'inizio di una nuova strategia commerciale d'attacco. "Dal 2003 è stata venduta nel mondo in 6 milioni di esemplari - ha ricordato nel corso della presentazione della vettura Roberto Pietrantonio, managing director per l'Italia del brand nipponico -. L'attuale generazione evolve nel segno del Kodo design, elevandolo a livello di arte. Ci sono tante novità, dalla sicurezza al piacere di guida, c'è il primo ibrido leggero di Mazda e c'è il Diesel che continueremo a produrre e che logora chi non lo sa fare". Per quello che riguarda la tempistica del lancio ha chiarito: "Si comincia con l'ibrida da 122 Cv e con il modello a gasolio da 116 Cv, poi in estate arriverà la Skyactive-X, con il primo motore al mondo di produzione a benzina con accensione a compressione: avrà performance e rispetto per l'ambiente incredibili". Una versione questa, ha poi spiegato Pietrantonio ad ANSA, a margine dell'evento, "che sarà dotata anche di trazione integrale".



Prenotabile in pre-ordine dal 13 dicembre, la Mazda 3 per ora sarà importata in Italia con la sola carrozzeria a due volumi e cinque porte e "arriverà nelle concessionarie a marzo - spiega il manager -. Il modello "nasce in un momento relativamente difficile per le berline di segmento C, è un periodo in cui imperano i Suv, ma siamo sicuri - conclude - che potrà giocare la parte del leone per motori, dotazioni e prezzo".



Alla presentazione ha partecipato anche Luca Zollino, lead designer di Mazda Design Europe, che ha posto l'accento sulle particolari forme della macchina: "Abbiamo lavorato sull'evoluzione del Kodo design dal 2015 - ha detto -, puntando a infondere nuova vitalità alle vetture, con effetti di colore cangianti in base all'ambiente circostante, così da rivelare espressioni essenziali dell'anima del movimento. Per elevare il design allo stato dell'arte abbiamo rifinito il movimento di ciascun riflesso sulle superfici. Il risultato è un'espressione di vitalità mai vista prima, anticipata con gli studi RX Vision e Vision Coupé nel 2016 e nel 2018 e oggi alla prima 'incarnazione' in un modello di produzione".



La gamma italiana della nuova Mazda 3 prevede quattro allestimenti: Evolve, Executive, Exceed, Exlusive con prezzi da 23.200 euro per la ibrida e da 25.400 euro per la Diesel. Per i primi 350 clienti che la ordineranno ora è previsto l'omaggio del Celebration Pack. Si tratta di un regalo del valore di 2.000 euro che comprende l'estensione della copertura dai guasti imprevisti fino a 5 anni e 200.000 km, i primi 5 tagliandi gratuiti di manutenzione ordinaria.



Le Evolve riconoscibile per i cerchi in lega da 16", comprende nella dotazione standard il sistema multimediale con schermo a colori da 8,8", con Apple Carplay e Android Auto, il navigatore satellitare e l'impianto audio con 8 altoparlanti, il climatizzatore automatico bi-zona e i sensori di parcheggio posteriori. Per 700 euro in più le Executive, che montano cerchi da 18", aggiungono chiave d'accesso "smart key" con accensione a pulsante, vetri posteriori scuri e i sensori di parcheggio anteriori. La Exceed (da 25.200 euro) sfoggia cerchi da 20", fari a LED di tipo a matrice, finiture esterne in nero lucido e include nel pacchetto di sicurezza il sistema di riconoscimento della stanchezza del guidatore con telecamera e LED a infrarossi che mantiene monitorato il viso del guidatore per captare i segni che avvisano di un possibile colpo di sonno. Ci sono, inoltre, l'avviso di pericolo anteriore in uscita dagli incroci, la frenata automatica anche in retromarcia e la funzione Traffic Jam che rende meno stressante la marcia in colonna agendo automaticamente su sterzo, freni e acceleratore.



sterzo nella guida in colonna. Infine la top di gamma Exclusive (da 27.150 euro), aggiunge rivestimenti in pelle, sedile di guida regolabile elettricamente con memoria e impianto audio della Bose con 12 altoparlanti e amplificatore digitale.