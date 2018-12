Al via gli ordini di Audi TT, anche l'edizione limitata 20 years

ROMA - Al via la prevendita in Italia della terza generazione della sportiva dei quattro anelli. Vent'anni dopo il debutto della prima TT, il modello Audi può contare su linee più scolpite e un carattere marcatamente dinamico, motori potenti e una dotazione di serie completa ed arriva anche in una serie limitata per celebrare lo storico anniversario.



A porre l'accento sulle performance delle nuove Coupé e Roadster Audi vi sono innanzitutto i propulsori turbo benzina da due litri, forti dell'iniezione diretta, della fasatura variabile degli alberi a camme, dell'Audi valvelift system che varia la corsa delle valvole lato scarico e, soprattutto, di una potenza superiore rispetto alla precedente generazione. Grazie ai 197 CV e 320 Nm di coppia appannaggio del 40TFSI, unità d'ingresso alla gamma accreditata di consumi nel ciclo combinato (secondo lo standard NEDC correlato) di 6 litri ogni cento chilometri e di emissioni di CO2 di 137 grammi/km, Audi TT Coupé 40 TFSI S tronic scatta da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi (6,9 secondi per la Roadster) raggiungendo una velocità massima autolimitata di 250 km/h. Nella variante 45 TFSI da 245 CV e 370 Nm, il 2.0 turbo porta in dote un'accelerazione, in abbinamento alla trazione quattro e alla trasmissione S tronic, da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. Entrambi i propulsori possono contare sul filtro antiparticolato e sulla disponibilità della trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. La variante 45 TFSI è abbinabile alla trazione integrale permanente quattro con frizione idraulica a lamelle oppure al cambio manuale a 6 marce.



Con il pacchetto sportivo S line, o con le sospensioni Audi magnetic ride (disponibili a richiesta), l'assetto è ribassato di 10 mm. A completare la dotazione tecnica concorrono lo sterzo progressivo, l'assale posteriore multilink a quattro bracci e il controllo elettronico della stabilità (ESC). A richiesta sono disponibili i proiettori a LED o con tecnologia a LED Matrix, mentre gli indicatori di direzione dinamici costituiscono un dettaglio estetico degno di nota al pari delle feritoie verticali al retrotreno tipo IMSA GTO, incluse nel pacchetto S line exterior, disponibile a richiesta e capace di accentuare la sportività del modello.



Oltre all'Audi virtual cockpit, la versione di accesso alla gamma può contare di serie sul sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select, sui sensori luci e pioggia e sul volante sportivo multifunzionale rivestito in pelle che consente il pieno controllo del sistema d'infotainment e dei comandi vocali. In onore del ventesimo anniversario di TT, Audi presenta la versione TT 20 years in edizione limitata a 999 esemplari. Una serie speciale che prende spunto dalla concept del 1995. In abitacolo, la pelle Nappa in marrone mocassino con cuciture a contrasto richiama gli esordi di TT. Impreziosiscono la plancia la targhetta con la numerazione progressiva e il logo TT 20 years su volante e pomello del cambio. I prezzi, per nuova Audi TT, partono da 41.200 euro (40 TFSI S tronic) per la versione Coupé e da 43.900 euro per la Roadster. La top di gamma 45 TFSI quattro S tronic è proposta a 49.500 euro nella configurazione a tetto rigido e a 52.200 euro nella variante open air. Il pacchetto a tiratura limitata TT 20 years è offerto a 10.100 euro.