Skoda Kodiaq RS, la variante sportiva del suv arriva a gennaio

Arriverà a partire da gennaio nelle concessionarie italiane il nuovo Skoda Kodiaq RS. Disponibile nelle versioni 5 e sette posti (in vendita a 48.900 euro), nuovo Kodiaq RS è il primo suv di casa Skoda capace di mettere a segno un vero e proprio record sul circuito Nürburgring con un tempo di 9:29,84 minuti. Il nuovo modello associa all'estetica dedicata il rinnovato logo vRS, posizionato in evidenza su calandra e posteriore. La 'V' di Vittoria spicca nell'inedita colorazione rossa precedendo il noto logo RS, 'Rally Sport'. Nella storia del brand, Kodiaq RS è il primo modello a montare di serie cerchi da 20'' di diametro ed è l'unica variante di Kodiaq con l'esclusiva colorazione metallizzata Blu Race.



Sotto al cofano è disponibile il 2.0 BiTDI 240 CV/176 kW, il più potente motore diesel mai prodotto dalla casa automobilistica boema, accoppiato al cambio DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4x4 a controllo elettronico. Presenti di serie anche le sospensioni a controllo elettronico Dynamic Chassis Control e, per la prima volta su Skoda, il Dynamic Sound Boost, un sistema che analizza i dati dell'elettronica di bordo per variare e intensificare il suono del motore in base alla modalità di guida scelta. Particolarmente curata anche la dotazione di serie che include, tra le altre cose, il Virtual Cockpit, la strumentazione digitale programmabile dal conducente con cinque visualizzazioni disponibili, i gruppi ottici in tecnologia full-LED, il navigatore satellitare Amundsen e i servizi Skoda Connect e Infotainment Online. Kodiaq RS offre numerose soluzioni 'Simply Clever' tipiche di Skoda, come gli ombrelli collocati in entrambe le portiere anteriori, la torcia elettrica nel vano bagagli o il raschietto del ghiaccio nello sportello del serbatoio. Con Kodiaq, lanciata a settembre, la Freccia Alata ha dato via a un nuovo 'corso' che si è concretizzato con la produzione in soli due anni di ben 277mila unità. Complessivamente 156.000 Skoda Kodiaq sono usciti dalle linee di produzione dello stabilimento ceco di Kvasiny. Nello stesso periodo oltre 100.000 Kodiaq sono stati prodotti in Cina, il maggiore mercato Skoda a livello mondiale. Skoda Kodiaq RS rappresenta la settima variante del grande suv della casa boema.