Da Audi versione 'S' da 300 Cv del Suv compatto Q2

L'Audi SQ2 rappresenta la nuova versione di punta per sportività del Suv compatto della Casa dei Quattro anelli. Con 300 Cv sotto il cofano vanta uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi e una velocità massima autolimitata elettronicamente a 250 km/h. Equipaggiato con la trazione integrale, a ripartizione variabile in base alle condizioni di aderenza delle ruote, prevede assetto ribassato e sospensioni "S sport".



La piccola "belva" di Ingolstadt presenta novità anche di carrozzeria e un equipaggiamento al "top" per quello che riguarda i dispositivi elettronici di sicurezza e il sistema di infotainment.



Il suo cuore è un quattro cilindri a benzina 2.0 TFSI del peso di soli 150 kg, costruito nell'impianto ungherese di Gyor, in grado di erogare un picco di coppia massima di 400 Nm nei regimi di rotazione compresi fra i 2.000 e i 5.000 giri, con consumi medi nel ciclo combinato di 7 litri per 100 km e relative emissioni di CO2 di 159 grammi al chilometro. Si tratta di un propulsore sovralimentato di 1.984 cc con turbo funzionante a pressioni sino a 1,4 bar, limitatore di giri a quota 6.500, dotato di alzata delle valvole di aspirazione (AVS) in due fasi, a seconda del carico e della velocità del motore. Viene proposto in abbinamento a un cambio automatico di tipo S-Tronic a doppia frizione e sette rapporti. La funzione "dynamic" offre una risposta particolarmente rapida ai comandi impartiti dal guidatore tramite l'acceleratore (le altre opzioni selezionabili sono auto, comfort, efficiency e individual).



Lunga 4.210 mm, con un fondo vettura più vicino al suolo di 20 mm rispetto alle altre Q2, la "S" si riconosce al primo sguardo per le particolari appendici e le soluzioni aerodinamiche (vanta un Cx di 0,34) e per i cerchi in lega da 18" che calzano gomme 235/45 e che, a richiesta, possono essere sostituite da delle 19", abbinati a pneumatici 235/40. Tra le particolarità del modello ci sono anche la taratura specifica della servo assistenza dello sterzo, i freni con dischi di diametro 340 mm all'anteriore e 310 mm al posteriore, i proiettori a LED sia all'anteriore sia al posteriore, le calotte degli specchietti con finitura tipo alluminio. All'interno, cuciture e dettagli rossi ne sottolineano la sportività: dispone di selleria specifica con logo S nella parte superiore dello schienale e a richiesta può montare un cruscotto digitale con schermo da 12,3 pollici. In plancia, invece, alloggia come standard un navigatore MMI con display da 8,3 pollici, dotato di modulo trasmissione dati per l'utilizzo (a richiesta) di vari servizi "connessi", dalle informazioni sul traffico alle mappe di Google Earth.



Audi ha avviato la commercializzazione della SQ2 partendo dalla Germania, dove viene già proposta a 44.500 euro. A seguire estenderà gli ordini a tutti i principali mercati dove è venduta la Q2, Italia compresa.