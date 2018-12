Ford punta a rafforzarsi nei pick-up con una variante di Focus

Nel mondo due specifici segmenti di mercato sembrano non voler mai rallentare, quello dei suv e quello dei pick-up, tanto da rappresentare uno dei principali asset per la redditività delle industrie automobilistiche. Non stupisce dunque la notizia - riportata dal sito specializzato Carscoop - che Ford stia per completare lo sviluppo di un inedito pick-up compatto, da collocare nell'offerta globale al di sotto del popolare Ranger, che è lungo 5 metri e 36. Con questo modello l'Ovale Blu punta a rafforzarsi soprattutto in mercato come quelli dell'America del Sud, dell'Africa e dell'Australia in cui questi modelli compatti, decisamente meno costosi rispetto ai pick-up tradizionali di dimensioni medio grandi e grandi che sono i più venduti in Usa. Per questo inedito prodotto, che debutterà probabilmente a fine 2020 o all'inizio del 2021, Ford farà ricorso alla piattaforma dell'attuale berlina Focus, opportunamente rinforzata e adattata. Si tratterà dunque di un pick-up con motore 4 cilindri montato trasversalmente e con trazione anteriore, destinato prevalentemente alla guida su asfalto o strade sterrate, ma non all'off-road. L'Ovale Blu non è nuovo a queste operazioni, in quanto in precedenza ha già realizzato e venduto in Brasile il pick-up Courier, derivato dalla berlina Fiesta.