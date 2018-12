Debutta la nuova Bmw Serie 3, a marzo arriva in Italia

Bmw Italia dà appuntamento ai clienti per il 9 marzo del prossimo anno, quando la nuova generazione della Serie 3 (denominata G20) arriverà sul nostro mercato. Intanto la Casa di Monaco porta su strada questo modello 'popolare' - nel senso che è stato già venduto dal 1975, anno del lancio, in 15 milioni di esemplari - in Portogallo, per un primo contatto con la stampa specializzata.



Anche da fermo Bmw Serie 3 dimostra la sua potenzialità dinamica - visto che è ben 'piantata' sull'asfalto, con le carreggiate che sono aumentate di 43 mm davanti e 21 mm dietro - e conferma il progresso nel look, peraltro già valutato in ottobre in occasione del debutto statico al Salone di Parigi.



Serie 3 è più lunga del modello attuale (+85 mm) e arriva a 4,7 m evidenziando, grazie all'altezza che è cresciuta di solo 1 mm, una silhouette più dinamica. Nel complesso la nuova berlina Bmw è anche più larga (+16 mm) e allungata nel passo (+41 mm arrivando a 2,851 m) e ciò si traduce in una maggiore comodità dell'abitacolo, soprattutto in corrispondenza del divanetto posteriore. l'inedita disposizione degli spazi negli interni facilita anche l'attenzione del pilota sulla strada: il nuovo quadro strumenti, la consolle centrale alta e gli altri pannelli trasmettono un senso di spaziosità ma anche un carattere più sportivo.

I comandi sono raggruppati con rigore e attenzione all'ergonomia come dimostra il pulsante Start/Stop per l'accensione del motore ora nel pannello di controllo nella consolle centrale.La nuova leva di selezione del cambio è affiancata dall'iDrive Controller e dai tasti per attivare il Driving Experience Control e per mettere in funzione il parcheggio automatico. Dal lancio nel marzo 2019 Bmw Serie 3 Berlina sarà proposta con cinque motori, tutti potenti ed efficienti. Previste due unità 4 cilindri a benzina da 184 Cv per la 320i e da 258 Cv per la 330i, che affiancano due unità a gasolio da 150 Cv per la 318d e da 190 Cv per la 320d.

A queste si aggiunge un efficiente e potente motore diesel a 6 cilindri con 265 Cv per la versione 330d. Al lancio sulle 320d sarà anche disponibile la trazione integrale xDrive. Tutti i modelli sono conformi agli standard EURO 6d-Temp per il gas di scarico. Come hanno commentato molti giornalisti specializzati di tutta Europa, questa nuova generazione di Bmw Serie 3 offre un migliore dinamica di guida e una apprezzabile maneggevolezza, che si aggiungono alla maggiore precisione dello sterzo e a spazi di frenata inferiori.

Risultati ottenuti, oltre che su singoli elementi della meccanica, anche grazie ad una riduzione del peso di circa 55 kg. Inoltre nuova Serie 3 offre un baricentro più basso e una distribuzione dei peso ottimale 50:50, a fronte anche di un significativo aumento della rigidità della struttura. Come optional può essere proposta la sospensione M Sport che riduce di 10 mm l'altezza del veicolo in marcia e che include gli ammortizzatori a controllo continuo variabile. Tra le opzioni figura anche la sospensione Adaptive M e i freni M Sport con pinze anteriori a quattro pistoncini verniciate di blu.



Molti i sistemi di assistenza che avviano la Serie 3 verso il mondo della guida autonoma. Nell'equipaggiamento standard sono compresi l'avviso di collisione, riconoscimento del pedone e dei ciclisti con la funzione di frenata automatica per città. Le opzioni includono la funzione Active Cruise Control con stop & go e la guida assistita Professional con avviso cambiamento di corsia, prevenzione collisione posteriore e allarme Cross-Traffic.