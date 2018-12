Da Los Angeles all'Italia, al via le prevendite della nuova Mazda 3

Direttamente dalle passerelle del Salone di Los Angeles sta per arrivare nelle concessionarie italiane la nuova Mazda 3. La Filiale della Casa nipponica ha annunciato l'inizio della prevendita del modello, con consegne da marzo. La gamma di lancio prevede una scelta fra due motori a quattro cilindri, entrambi già in regola con la normativa sull'inquinamento Euro 6d-temp. Si tratta del Diesel di 1,8 litri Skyactiv-D da 116 Cv, dotato di iniettori piezoelettrici e accreditato di percorrenze medie di ben 24,4 km/litro, con emissioni di CO2 di soli 107 g/km, e del benzina di 2,0 litri da 122 Cv, che porta al debutto su un veicolo del brand la tecnologia mild hybrid.



Rivista nel design, più accattivante rispetto al passato ma comunque in continuità con lo stile Kodo ispirato alla natura, da anni adottato dal Costruttore, nasce sulla Skyactive Vehicle Architecture, sviluppata con attenzione all'elettrificazione. Proprio il modello ibrido, realizzato con tecnologia interna, è la proposta di punta della nuova "3". Sfrutta il supporto di "un motore elettrico e di una batteria agli ioni di litio da 24V che - spiegano da Yokohama -, unite all'esclusivo sistema di rigenerazione dell'energia in frenata, garantisce elevate prestazioni migliorando il piacere di guida ai bassi regimi e, allo stesso tempo, un'elevata efficienza soprattutto nella guida urbana. Oltre al sistema M Hybrid, il motore è dotato della disattivazione di due dei quattro cilindri, che ne aumenta ulteriormente l'efficienza quando non si richiede un'elevata coppia motrice".



Il via alle prevendite interessa il modello diesel, proposto da 25.400 euro, mentre per l'ibrida, per cui è stato annunciato un prezzo inferiore di 2.200 euro, bisognerà aspettare la primavera 2019. L'offerta iniziale conta su quattro livelli di allestimento: Active, Evolve, Executive e Exceed. Tutti sono accomunati dalla presenza come standard del pacchetto di sicurezza i-Activsense, che annovera fra i vari dispositivi la frenata automatica con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di mantenimento della carreggiata, il controllo automatico della velocità di crociera (Cruise Control) di tipo adattivo con mantenimento automatico della distanza di sicurezza, i fari anteriori di tipo Full LED con controllo automatico degli abbaglianti, il sistema di monitoraggio posteriore del veicolo, il riconoscimento dei segnali stradali e della stanchezza del guidatore e l'head-up display che proietta sul parabrezza le principali informazioni di guida.