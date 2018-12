Nissan si prepara al debutto in Formula E, via al test

Il team Nissan e.dams è pronto a iniziare la prima esperienza nel mondo delle corse su strada per auto elettriche in occasione della quinta stagione del campionato ABB FIA Formula E, che parte questa settimana.



Lo svizzero Sebastien Buemi, già vincitore del campionato, e il suo nuovo compagno di squadra inglese Oliver Rowland, percorreranno i 2,495 km e le 21 curve del circuito di Ad Diriyah, vicino a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita.



Quella del prossimo fine settimana sarà la prima di 13 gare che avranno luogo in alcune delle principali città del mondo. In qualità di leader mondiale nella mobilità elettrica e prima casa automobilistica giapponese a entrare in Formula E, Nissan coglierà l'occasione del campionato per rafforzare la strategia globale Nissan Intelligent Mobility.



La casa nipponica gareggerà con altri 10 produttori/team nel corso della stagione 2018/2019, che introduce importanti cambiamenti nel mondo della Formula E con la presenza di nuovi modelli di seconda generazione dotati di telaio e batterie rivisitati e di un'aerodinamica sorprendente. Le nuove monoposto hanno un'autonomia superiore, grazie alla quale non sarà più necessario ricorrere al cambio auto a metà corsa.



Il nuovo format di gare prevede una durata di 45 minuti standard più un giro, e un'innovativa 'modalità di attacco'. I piloti potranno accedere a 25 kilowatt di potenza in più attivando la modalità in tratti prestabiliti, che saranno chiaramente visibili e contrassegnati lungo il circuito per i fan a bordo pista e per il pubblico a casa.



Le auto scenderanno in pista per la prima volta tra due giorni per una sessione di collaudo alle 14.30 ora locale (12.30 ora italiana). Il format della corsa del 15 dicembre include prove libere, qualifiche e gara nella stessa giornata, con inizio della competizione previsto per le 15.05 ora locale (13.05 ora italiana).