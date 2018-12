Ferrari potrebbe lanciare successore di 488 a Salone Ginevra

ROMA - Ferrari potrebbe presentare al prossimo Salone dell'Auto di Ginevra, in programma nel marzo 2019, un inedito modello destinato a sostituire l'attuale 488. Lo riferisce il magazine specializzato AutoPlus, sulla base di informazioni provenienti dal forum on-line Ferrari Chat.



Si tratterebbe di una berlinetta a motore centrale, che nei programmi interni della Casa di Maranello viene definita '488 Facilift', ma che secondo diverse fonti potrebbe portare al debutto numerose novità, tra cui un propulsore rivisto per poter fronteggiare la concorrenza in questo segmento della McLaren 720S.



Un muletto sorpreso in prova - con pesanti mascherature della carrozzeria - non lascia intendere quale potrà essere il look di questo nuovo modello, ma Ferrari Chat parla di un aspetto molto diverso rispetto all'attuale 488.