Alla ricerca delle emozioni in Highlands con Porsche Macan

Due fiammanti suv Porsche Macan 2019 sono stati messi a disposizione di un ristrettissimo numero di testate giornalistiche per un'articolata prova di questo modello in Scozia nella regione delle A' Ghàidhealtachd - come vengono chiamate in gaelico - più note come Highlands. Una occasione davvero unica per mettere alla prova non solo le novità introdotte a livello di motorizzazioni - un inedito V6 3.0 con layout a turbo centrale da 354 Cv e un interessante 4 cilindri 2.0 egualmente sovralimentato da 245 Cv - ma nell'architettura generale di questo suv compatto e nell'ampliamento delle sue dotazioni. Le condizioni della viabilità in Scozia, estremamente diversificate e influenzate anche da avverse condizioni meteorologiche, assieme alle tipiche variazioni altimetriche della regione (non a caso definita delle Highlands, cioè dei territori alti) hanno offerto l'opportunità di mettere a dura prova la nuova piattaforma di Porsche Macan - derivata com'è noto da quella dell'ultima generazione di Audi Q5 - e delle sue molte specificità. L'assetto resta tipicamente sportivo e si distingue ora per la presenza di una gommatura di misura diversa all'avantreno e al retrotreno, come nei modelli Porsche ad alte prestazioni. Il comportamento è confortevole quando si resta in un settaggio stradale del sistema PASM (Porsche Active Stability Management) che viene fornito a richiesta e che permette la regolazione elettronica degli ammortizzatori. Macan mostra, non appena si passa alle posizioni Sport o Sport +, di aver 'ereditato' dal fratello maggiore Cayenne il carattere quasi pistaiolo, con ridotti movimenti del corpo vettura anche in presenza di forti accelerazioni laterali e una apprezzabile precisione nel mantenere la traiettoria imposta dal pilota, anche se variazioni dell'asfalto o sobbalzi potrebbero far variare la posizione al suolo delle ruote.



All'avantreno si apprezza la presenza di elementi oscillanti in alluminio che hanno sostituito i componenti in acciaio utilizzati in precedenza, rendendo la struttura più rigida e più leggera. La riduzione della massa non sospesa aumenta nel nuovo Macan la precisione dello sterzo e migliora contemporaneamente il confort di marcia. Positiva anche l'influenza della messa a punto delle barre stabilizzatrici, ora dimensionate per garantire un assetto più neutro. Nella sfida - miglio dopo miglio - alle difficoltà della viabilità minore della Scozia, Porsche Macan ha anche evidenziato la qualità degli interventi che hanno riguardato la gestione attiva delle quattro ruote motrici attraverso il Porsche Traction Management (PTM), che trova il completamento ideale se si sceglie - come optional - il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) per migliorare ulteriormente la dinamica di guida e la maneggevolezza. Macan resta un suv dalla vocazione 'stradale', ma brevi divagazioni sullo sterrato o, meglio, sugli insidiosissimi terreni erbosi della Scozia, hanno confermato che tutto il sistema garantisce una perfetta mobilità in ogni condizioni, fatti salvi i limiti imposti dall'altezza da terra e dagli angoli di attacco. A livello di emozioni quelle più intensa arrivano dal nuovo propulsore V6 turbo benzina 3.0 montato sulla Macan S. Questa unità sviluppa 354 Cv ed eroga una coppia massima pari a 480 Nm, con incrementi rispettivamente di 14 Cv e 20 Nm nei confronti del del modello precedente. Se equipaggiata con il pacchetto opzionale Sport Chrono, la nuova Macan S accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,1 secondi, ovvero 0,1 secondo in meno rispetto al modello precedente. La velocità massima - in assenza di limiti - è di 254 km/h e Il consumo di carburante omologato NEDC è pari a 8,9 l/100 km. Anche se leggermente meno performante, dal test in Scozia è uscita con un bel voto anche la Macan 2.0, un modello più vicino alle esigenze quotidiane (compresi fare shopping e portare i figli a scuole) grazie alla erogazione di potenza più 'dolce' e a un costo di gestione più contenuto. Sotto al cofano è stato collocato un 4 cilindri turbo benzina 2.0 da 245 Cv che sviluppare fino a 370 Nm di coppia. Grazie all'abbinamento al cambio a doppia frizione PDK a sette rapporti, l'accelerazione da 0 a 100 km/h si realizza in 6,7 secondi, con una velocità massima di 225 km/h. Più contenuto, rispetto al V6 3.0, il consumo di carburante che è pari a 8,1 l/100 km. I prezzi partono da 61.763 euro per il 4 cilindri e da 67.497 per il V6.