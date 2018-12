Ford, su nuova Edge sistema trazione integrale evoluto

ROMA - Con la nuova generazione di Edge sale a bordo una versione evoluta del sistema di trazione integrale intelligente Ford (Intelligent All-Wheel Drive), sviluppato grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale che garantisce una transizione fluida della coppia fra tutte e 4 le ruote, per una maggiore aderenza alla strada, specialmente in condizioni scivolose.



La tecnologia Intelligent All-Wheel Drive di Ford valuta il livello di aderenza delle ruote alla superficie della strada e trasferisce la distribuzione della coppia fino a 50/50 tra l'asse posteriore e quello anteriore, in base alle condizioni di guida, adeguandola in soli 20 millisecondi, meno di un battito di ciglia, incrementando sicurezza e comfort di guida.



A bordo della nuova generazione di Edge debutta una versione evoluta di questa tecnologia, con la modalità di disconnessione della trazione integrale, che utilizza un software a intelligenza artificiale per rilevare le letture effettuate da decine di sensori disposti attorno all'auto. Passando alla trazione anteriore, quando non è necessaria quella integrale, la funzione aiuta a risparmiare carburante con una riduzione dei consumi del 6.5%.



La disconnessione automatica della trazione integrale utilizza un 'cervello elettronico' dedicato per monitorare gli input dai diversi sistemi del suv, incluso il controllo della trazione e l'ABS, per determinare rotazione e slittamento delle ruote, ma anche tergicristalli e temperatura esterna per determinare le condizioni meteorologiche, oltre che controllare se Edge viene utilizzato per trainare un rimorchio. Un algoritmo, che utilizza un approccio di logica 'fuzzy', elabora tutti i dati e in soli 10 millisecondi determina quale sia la trazione ottimale.



La disconnessione automatica della trazione integrale è solo una delle tecnologie che aiutano a ridurre i consumi di carburante.



Infatti, la nuova generazione è equipaggiata con le più recenti tecnologie di propulsione di Ford, progettate per offrire prestazioni migliorate, consumi ottimizzati ed emissioni di CO2ridotte, tutte rispondenti alla normativa Euro 6.2.



Il nuovo motore diesel Ford EcoBlue 2.0, sia nella versione da 190 CV sia nella nuova da 238 CV bi-turbo, è in grado di offrire la potenza, la coppia e le performance di un propulsore di maggiore cilindrata, insieme a consumi ottimizzati e basse emissioni di CO2, qualità tipiche dei motori più compatti.