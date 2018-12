Dalla Novitech una McLaren 720S da 806 Cv

Sfacciatamente vistosa con la livrea bicolore oro e nero, la Novitech N-Largo è una versione estrema per stile e dinamica della McLaren 720S. Prodotta in una serie limitata di 15 esemplari, la proposta dal preparatore tedesco vanta un'iniezione di potenza di ben 86 Cv che le permette alla due posti di Woking di raggiungere una velocità massima di 346 km/h. Più larga di 6 centimetri all'anteriore e di 13 centimetri al posteriore, la realizzazione della Novitech ha un design firmato da Vittorio Strosek che si è occupato oltre che di enfatizzare lo stile anche di migliorare l'efficienza aerodinamica della vettura, che è stata sottoposta a svariate sessioni di test in galleria del vento. Operazione che ha permesso di aumentare la deportanza alle elevate velocità, a tutto vantaggio della stabilità dell'auto, con benefici anche per quello che riguarda il coefficiente di penetrazione aerodinamica. La carrozzeria è in materiali derivati dal carbonio e i cerchi in lega da 21 con dado centrale sono prodotti dall'americana Vossen. Il look racing è sottolineato da vari dettagli di carrozzeria come l'air scoop sul tetto e dall'assetto ribassato di 35 mm.



La N-Largo sotto il cofano cela una variante elaborata del V8 twin-turbo britannico di 3.994 cc da 806 Cv, in grado di erogare 878 Nm di coppia (+108 Nm), grazie all'adozione di una nuova centralina, all'abbinamento con scarichi ad alte prestazioni: impiega solo 7,5 secondi per raggiungere i 200 km/h; la cura in "palestra" ha portato a un guadagno di due decimi nello scatto da 0 a 100 km/h, con un tempo abbassato da 2,9 a 2,7 secondi e ha permesso di incrementare la velocità di punta di 5 km/h. Il kit di trasformazione sfrutta gli attacchi originali della vettura, questo significa che alcune soluzioni possono essere riprese su esemplari già in circolazione, anche se il preparatore non ha specificato se intende proporle in after-market. Per il momento, quindi, la possibilità di guidare questa 720S "allargata" rimane confinata alle 15 unità annunciate dall'officina di Stetten.