Con Palisade Hyundai entra in mercato Usa grandi suv premium

Le varianti dei suv con tre file di sedili, non solo per disporre di 7-8 posti, ma anche per avere bagagliai di grandi dimensioni, sono molto apprezzate dalla clientela Usa, abituata a fare shopping 'voluminoso' nei centri commerciali e a trasportare attrezzi sportivi anche ingombranti. Secondo Wards Intelligence le vendite di Large Suv sono cresciute del 22,3% nei primi 10 mesi dell'anno, grazie anche all'arrivo dei nuovi Subaru Ascent e Volkswagen Atlas e al restyling che ha riguardato Chevy Traverse e Mazda CX-9.



raggiungendo Il nuovo Palisade che Hyundai ha presentato al Los Angeles Auto Show va esattamente in questa direzione, con la precisa finalità di rimediare ad un 'punto debole' dell'attuale Santa Fe XL che risulta scomodo (così scrive la stampa Usa) quando di entra o esce dalla terza fila di sedili. Con Palisade la Casa sudcoreana fa un vigoroso balzo in avanti, forte anche dei successi ottenuti dal suo brand premium Genesis e, in generale, dal miglioramento della qualità complessiva e dei contenuti high tech. Le ambizioni di Hyundai sono dunque quelle di competere con i modelli citati ma anche con Cadillac, grazie a precisi interventi sulle modalità di costruzione della carrozzeria. ''Le giunzioni a filo delle parti di carrozzeria e dei vetri - ha detto Mike O'Brien, vice presidente di Hyundai Motor America, con responsabilità per la pianificazione prodotto - sono molto costose da realizzare ma danno a Palisade quella qualità percepita che lo sposta verso la fascia alta del segmento. Anche l'abitacolo è molto futuristico e molto premium, non solo nell'esecuzione del design, ma anche nei materiali e nel modo in cui distribuiamo lo spazio attraverso l'interno''. Oltre che per la maggiore larghezza anche e al passo più lungo rispetto al 'cugino' Kia Telluride, anche il disegno della plancia e dei sedili di Palisade contribuisce alla qualità della vita a bordo e alla eleganza dell'ambiente interno. Lungo poco meno di 5 metri, Palisade verrà proposto in Usa dalla prossima estate con una sola motorizzazione, un V6 3.8 aspirati da 291 Cv, accoppiato ad un cambio automatico 8 rapporti, con trazione a due o quattro ruote motrici. (ANSA)