Ai confini del mondo con la nuova Edge, suv hi-tech Ford

D'inverno ad Are, nella Svezia nord-occidentale, il termometro è sottozero anche nelle giornate meno fredde e il colore delle strade è quello del ghiaccio. Il sole illumina per poche ore i giorni, intervallati da lunghissime notti. Per guidare, come per viverci, occorre essere attrezzati per l'estremo. ANSA lo ha fatto con la nuova Edge, suv full size della Ford che debutta in Europa. Molto più che un semplice restyling: le novità introdotte ne fanno non solo il modello tecnologicamente più avanzato del momento, ma una vera e propria vettura nuova, progettata per muoversi ai confini del mondo come nel traffico delle nostre città con identici confort e sicurezza.



Salendo a bordo all'aeroporto di Ostersund, capoluogo della provincia di Jamtlands al confine con la Norvegia, colpisce subito la silenziosità del nuovo diesel EcoBlue 2.0 da 238 cavalli, con sistema bi-turbo, che ne ottimizza la coppia a bassi regimi, migliorando prestazioni, efficienza e consumi.



Sulla strada verso Are, dove dicono di fare attenzione alle renne che attraversano, la potenza c'è ma non è ostentata grazie anche al cambio automatico ad otto rapporti. La trazione integrale di ultima generazione, attraverso a un software di intelligenza artificiale, consente di passare dalle quattro alle due ruote motrici in un battito di ciglia, a seconda delle esigenze. Il risultato è quello di far sentire esperto anche un automobilista che non è abituato a guidare su strade così proibitive o a driftare al campo base allestito da Ford tra il monte Areskutan e la storica miniera di rame Froa.



"Il nostro obiettivo è agevolare chi è al volante - spiega Roelant de Waard, vicepresidente Marketing, Sales e Service di Ford Europa - attraverso l'introduzione delle più recenti tecnologie alla guida". L'innovativo Ford Co-Pilot360 comprende infatti l'Adaptive Cruise Control con Stop&Go e il Lane Centring Assist, per mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono e il suv centrato nella corsia. L'Evasive Steering Assist riduce il rischio di eventuali collisioni con veicoli che procedono a rilento o inaspettatamente fermi, mentre il Post-Collision Braking applica una moderata pressione sui freni, in caso di incidente, evitando così il rischio di una seconda collisione. Novità rese possibili grazie all'impiego di telecamere, radar e sensori a ultrasuoni in grado di riconoscere pedoni e ciclisti. Anche di notte, per viaggiare sempre sicuri.



Un suv smart, come Ford Edge, non poteva non puntare anche sulla connettività. Il modem integrato FordPass Connect, rende l'auto un dispositivo wi-fi hotspot a cui possono collegarsi fino a dieci dispositivi. Un 'giocattolo' divertente, perché permette ai passeggeri di accedere ai canali d'intrattenimento online durante il viaggio, ma che aiuta anche a pianificare i propri viaggi con gli aggiornamenti Live Traffic sul navigatore.



Scaricando l'app FordPass, inoltre, è possibile aprire e chiudere la propria Edge da remoto, avere informazioni sui livelli di carburante e olio o sul sistema d'antifurto, ritrovarla all'interno dei più intricati parcheggi e - abbinato al cambio automatico a otto rapporti - persino accenderla a distanza.



Tutta questa tecnologia richiede tanti comandi, suddivisi tra i tasti sul volante e sulla consolle centrale, dominato da un touchscreen da 8 pollici, compatibile con i sistemi Apple e Android. Dietro la consolle c'è anche una piattaforma di ricarica wireless, utilissima per mantenere in vita i dispositivi di chi a bordo si sta recando alle cascate di Tannforsen, le più grandi della Svezia, e vuole immortalarle col proprio smartphone.



Tre gli allestimenti della nuova Edge, rinnovata anche nel design: Titanium, St-Line e, per i più esigenti, Vignale, con prezzi che vanno da 50.400 a 60.900 euro, in linea con quanto offre l'ultima nata di casa Ford, oltre 50 anni di tradizione nella produzione di suv. Quanto basta, probabilmente, per replicare il successo della prima versione, che dal 2016 ha venduto in Europa 34mila unità, più di 4 mila in Italia.