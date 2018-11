Seat, con Tarraco spagnoli puntano a mercato grandi SUV

Si chiama Tarraco la nuova scommessa di Seat che punta al mercato dei SUV di grandi dimensioni. "Con Tarraco - hanno fatto sapere dalla casa spagnola - andiamo a sviluppare la nostra offensiva di prodotto cominciata con Leon e completiamo la nostra famiglia SUV". Sorella maggiore di Ateca e Arona, la nuova auto disegnata e sviluppata a Martorell ma prodotta a Wolfsburg, in Germania, deve il suo nome alla città di Tarragona ed è stato scelto attraverso una votazione tra oltre 146mila appassionati che hanno partecipato alla fase finale del progetto #SEATSeekingName. A definire le linee esterne di Tarraco, si è messo al lavoro un team di designer che hanno pensato non solo delle nuove linee, ma a rivedere il linguaggio stilistico di Seat, anche in chiave di un vero e proprio rinnovamento generale che avrà il suo prossimo sviluppo con l'arrivo della nuova Leon, previsto per il prossimo anno. Attorno alle dimensioni importanti, la casa spagnola ha però lavorato sulla compattezza e sulla funzionalità e ha introdotto una serie di novità, a partire dalla tecnologia a LED per le luci esterne ed interne su entrambi gli allestimenti disponibili di Tarraco, ovvero Style ed XCellence. Dentro, tanto spazio e un abitacolo che può arrivare ad ospitare sette persone (nel caso della versione a richiesta di sette posti). Sulle strade della Catalunya abbiamo provato la nuova Tarraco nella versione XCellence del benzina 2.0 TSI, con i suoi 190 cv, cambio automatico DSG a sette rapporti e trazione integrale 4Drive, a suo agio sia in città che sulle strade delle colline catalane, così come su un percorso ad ostacoli appositamente preparato per testare le capacità off-road della nuova arrivata di casa Seat. Se il 2.0 che abbiamo provato può passare da 0 a 100 Km/h in 8 secondi e toccare una velocità di 211 km/h, sempre a benzina è poi disponibile anche il propulsore più piccolo da 1.5 litri, TSI da 150 cv, cambio manuale a sei rapporti e trazione anteriore.



Due sono anche le versioni diesel di Tarraco, entrambe TDI, con potenze rispettivamente di 150 e 190 cv. La prima può essere abbinata sia ad una trazione anteriore con cambio manuale che a quella integrale con cambio DSG, mentre la seconda è disponibile sono con il cambio automatico e la trazione integrale. Anche in termini di sicurezza, Tarraco permette a Seat di mettersi al livello di parte della concorrenza del settore cosiddetto 'premium', grazie ad un insieme di sensori che permettono un'analisi in tempo reale della strada, come mai prima d'ora su una vettura Seat. Se il Front Assist con rilevamento dei ciclisti, Lane Assist e chiamata d'emergenza E-Call sono di serie su tutti i modelli, l'ACC, ovvero la regolazione automatica della distanza, è di serie sulla XCellence. Più che nutrito anche il catalogo 'sicurezza' a richiesta (Emergency Assist, Blind Spot Detection, riconoscimento dei segnali stradali e i nuovi Pre Crash Assist e Rollover Assist). Inclusi sono invece il sistema di assistenza al parcheggio, portellone elettrico e la top view camera 360°. In prevendita già dai prossimi giorni, Tarraco verrà ufficialmente lanciata sul mercato ad inizio 2019 e i prezzi andranno dai 29.975 euro dell'allestimento Style, 1.5 TSI benzina, fino ai 42.975 del top di gamma della XCellence 2.0 TDI 4Drive DSG, diesel. In mezzo, Seat a pensato poi di anche inserire un allestimento Business, con prezzi compresi tra i 31.675 euro del 1.5 benzina e i 39.165 del 2.0 Diesel.