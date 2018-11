ROMA, 29 NOV - Lexus presenta la nuova Special Edition Sport su CT Hybrid, come già avvenuto a luglio su Lexus NX Hybrid. Il sistema di propulsione Self Charging Hybrid si fonde adesso con lo stile deciso e distintivo del nuovo allestimento sportivo dal carattere grintoso e dinamico. La nuova versione presenterà dettagli esterni piano black, tra cui la calandra anteriore, le calotte degli specchietti retrovisori, il diffusore posteriore e le finiture dei cerchi in lega da 17''. Gli interni saranno caratterizzati da sedili in pelle Tahara e tessuto, ma con inserti esclusivi in colore dark rose sui profili laterali, sui pannelli porta e sulla plancia.



La nuove versione Sport si basa per quanto riguarda l'equipaggiamento sull'allestimento Executive, il cuore di gamma, dotato del Lexus Safety System+ di serie, il sistema Lexus Premium Navigation con display da 10,3'', telecamera posteriore e clima automatico bi-zona.



La nuova variante sportiva consolida i punti di forza del modello, confermando gli straordinari livelli di efficienza e affidabilità, coniugandoli a nuovi dettagli esterni che ne rinnovano l'estetica, senza compromettere in alcun modo la funzionalità e l'economia dei consumi. Nata per chi è in cerca di comfort e semplicità di guida in città, Lexus CT Hybrid rappresenta da sempre il simbolo di chi vuole affermare la propria personalità in modo deciso, senza rinunciare a nulla. La CT Sport con motorizzazione Self Charging Hybrid 1.8 litri da 136 CV avrà un listino a partire da 34.700 euro.