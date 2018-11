e-Tron GT, sportiva EV che fa bene al design delle altre Audi

Quasi in contemporanea con i primi test su strada della versione definitiva del suv e-Tron, previsti ad Abu Dhabi, Audi ha svelato a Los Angeles l'inedita e-Tron GT concept che prefigura la coupé a quattro porte totalmente elettrica in produzione nel 2020 e in vendita nel 2021. Un debutto di assoluto rilievo per la Casa dei Quattro Anelli perché costituisce la seconda tappa della strategia di elettrificazione della gamma (a questi due modelli si aggiungerà già il prossimo anno la e-Tron Sportback) e perché dimostra - forse in modo più incisivo rispetto ad altri costruttori - che una vettura 100% a batteria può essere anche molto bella.

Prevista per essere prodotta da Audi Sport GmbH, consociata high performance del Marchio, e-Tron GT è infatti bassa, ampia e molto ben 'piantata' al suolo, come si conviene ad una coupé 4 posti ad alte prestazioni, ad una vera Gran Turismo. Lunga 4,96 metri, larga 1,96 e alta appena 1,38 e-Tron GT si affida a una struttura multimateriale leggera, con tetto in carbonio e numerosi componenti in alluminio ed elementi portanti in acciaio ad alta resistenza, poggiando su una piattaforma sviluppata in collaborazione con Porsche.



La linea del tetto di Audi e-tron GT concept è bassa e rastremata e, allungandosi verso il retrotreno, richiama le linee delle sportback del Marchio. Il design di questa auto è proiettato nel futuro e - aspetto che è sottolineato dalla stessa azienda - ''traccia la rotta dell'evoluzione del linguaggio stilistico dei modelli dei Quattro Anelli''.

Le linee affusolate, così come gli elementi aerodinamici della carrozzeria, gli sfoghi per l'aria in corrispondenza dei passaruota e il generoso estrattore, testimoniano un meticoloso affinamento in galleria del vento. I cerchi da 22 pollici con pneumatici 285/30, rafforzano l'aspetto atletico della vettura.

Il design a cinque razze doppie ha una finalità sia estetica sia pratica: garantisce un raffreddamento ottimale dei dischi freno e, allo stesso tempo, concorre alla riduzione della resistenza aerodinamica. Il single frame Audi, più ampio e con un minore sviluppo verticale rispetto al suv e-Tron evidenzia una porzione inferiore in tinta con la carrozzeria mentre la struttura richiama il tipico motivo a nido d'ape delle Audi RS.

Grazie al passo di 2,9 metri l'abitacolo di Audi e-Tron GT abbina spazio e versatilità alla cura delle finiture. Il cockpit è orientato al conducente e prevede un ampio touchscreen, che si aggiunge alla strumentazione digitale. Entrambi gli schermi sottolineano l'ampiezza dell'abitacolo e si avvalgono di differenti layout di visualizzazione delle informazioni in funzione delle esigenze del conducente.

Da notare che Audi e-Tron GT è la prima auto vegan approved con rivestimenti realizzati con materiali ecocompatibili rinunciando all'uso di prodotti di origine animale: Lo dimostra la moquette in Econyl Garn, una fibra ecologica ricavata dalle reti da pesca usate.

Il powertrain elettrico da 590 Cv è in sintonia con la destinazione al gran turismo e al tipico piacere di guida Audi. La coppia viene scaricata a terra mediante trazione integrale permanente Quattro, per garantisce una motricità ottimale.

Audi e-Tron GT accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 12 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 240 km/h. Il potenziale della vettura può essere sfruttato più volte di seguito senza flessioni nell'erogazione grazie ad un raffinato sistema di raffreddamento della batteria, delle elettroniche di potenza e dei motori. L'autonomia WLTP della batteria agli ioni di litio da 90 kWh è superiore a 400 km.

Analogamente al suv e-Tron, il recupero dell'energia opera mediante i motori elettrici e grazie al sistema frenante elettroidraulico integrato che non fa ricorso ai dischi per decelerazioni fino a 0,3 g. La batteria può essere ricaricata per induzione, tramite il sistema Audi wireless charging (con una potenza di 11 kW si ottiene il 'pieno' di energia durante la notte) oppure con un sistema a 800 Volt che consente, in circa 20minuti, di rigenerare l'80% dell'energia negli accumulatori per un'autonomia superiore a 320 chilometri.