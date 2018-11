Porsche svela a Los Angeles l'ottava generazione della 911

Riflettori puntati, in un grande evento 'fuorisalone', sulla ottava generazione dell'iconica Porsche 911 che sarà una delle reginette del Los Angeles Auto Show, in programma da oggi fino al 9 dicembre. Fedele al Dna stilistico del brand e dei modelli che l'hanno preceduta, la 911 (o meglio la serie 992) guadagna in eleganza e aggressività, con forme molto più muscolose e un cambiamento estetico più sostanziale nel muso e in coda. Più larga di 45 mm nella parte anteriore, la carrozzeria evidenzia passaruota maggiorati (per ospitare ruote da 20 pollici davanti e da 21 pollici dietro) mentre il cofano anteriore - ispirandosi al design delle prime generazioni di 911 - è stato abbassato e reso più filante. Altra importante novità nel look frontale è rappresentata dai gruppi ottici high tech, con illuminazione a matrice di Led.



Completamente inedito anche il trattamento della parte inferiore del muso con un fascione che incorpora grandi prese d'aria e che evidenzia un disegno molto 'pulito' dello spoiler e degli altri elementi, utilizzati evidentemente per ospitare i tanti sensori dei numerosi sistemi di assistenza Adas. Ne sono un esempio la modalità Porsche Wet - che rende ancora più sicura la guida sulle strade bagnate - e il Night Vision Assist che si avvale di una termocamera.



Porsche 911 adesso presenta posteriormente la stessa larghezza in tutte le varianti ed enfatizza ulteriormente la snellezza della sezione centrale, resa ancora più elegante e fluida dalle maniglie elettriche, integrate a filo nelle portiere. In coda spiccano anche l'ampio spoiler a regolazione variabile (significativamente più largo) e una barra luminosa continua. Escludendo alcuni elementi del frontale e della coda, l'intera carrozzeria è realizzata ora in alluminio. Sotto al cofano posteriore Porsche 911 propone una nuova generazione di motori turbo flat-six ulteriormente sviluppata e resa ancora più potente, con ben 450 Cv (30 in più rispetto ai precedenti) già nei modelli Carrera S e 4S a trazione integrale. Con questo miglioramento le due nuove 911 restano al di sotto della soglia dei quattro secondi nell'accelerazione da 0 a 100 km/h: 3,7 per la Carrera S e 3,6 per la Carrera 4S. Il vantaggio rispetto alle precedenti (-0,4 secondi) può aumentare di altri 0,2 secondi con lo Sport Chrono Package a richiesta. La velocità massima della Carrera S e della Carrera 4S è rispettivamente di 308 e 306 km/h, con consumi di carburante secondo il ciclo NEDC di 8,9 e 9,0 l/100 km.



L'efficienza di questi propulsori è stata ottenuta migliorando il processo di iniezione e grazie alla nuova disposizione dei turbocompressori e del sistema di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione. Nuova anche la trasmissione PDK a doppia frizione a otto velocità, comandabile ora anche da una piccola leva centrale. Le caratteristiche della nuova generazione della 911 sono completate da tre esclusive offerte digitali: la App Porsche Road Trip per organizzare e vivere viaggi straordinari, l'assistente personale Porsche 360+ e il calcolatore di emissioni Porsche Impact che sfrutta azioni da gestire tramite il web per compensare la propria impronta di CO2. Anche l'abitacolo è completamente nuovo e si caratterizza per le linee nette e tese del cruscotto con la strumentazione incassata, ispirata ai modelli 911 dagli Anni Settanta Accanto al contagiri centrale - una tradizione Porsche - due sottili schermi senza cornice forniscono le informazioni al guidatore.



Lo schermo centrale del PCM adesso è di ben 10,9 pollici e può essere gestito velocemente e senza distrarsi grazie alla nuova architettura. Inferiormente altri cinque tasti consentono di accedere direttamente a importanti funzioni del veicolo. Dal punto di vista della digitalizzazione, la 911 fa un passo verso il futuro con la connettività permanente, nuove funzioni e nuovi servizi. Il PCM di serie comprende il navigatore online basato su dati di tipo swarm e il Connect Plus oltre all'innovativa funzione autonoma Emergency Assist. Gia ordinabili, i due modelli 911 Carrera S e 911 Carrera 4S sono in listino rispettivamente a partire da 123.999 e 132.051 euro. (ANSA)